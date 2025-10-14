UE.- Los aeropuertos de Tenerife Norte, Sevilla y Burgos se suman a Madrid y ya usan "sin incidencias" el nuevo Sistema EES

Viajeros utilizando las cabinas supervisadas por la Policía Nacional instaladas en Madrid-Barajas. A 12 de octubre de 2025, Madrid. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Tenerife Norte, Sevilla y Burgos se han sumado al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y ya utilizan "sin incidencias" el nuevo sistema de control fronterizo automatizado de la Unión Europea, conocido como Entry Exit System (EES).

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este martes desde Luxemburgo el "inicio satisfactorio" y "la ausencia de incidencias" de la entrada en funcionamiento en España del Sistema EES, que se completará en el conjunto de la Unión Europea el próximo mes de abril.

El sistema automatizado y biométrico mediante cabinas se puso en marcha el pasado domingo 12 de octubre en la Unión Europea. En el caso de España, la primera prueba se realizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas entre las 6 y las 10 horas, registrando satisfactoriamente 1.833 expedientes de entrada a España de pasajeros procedentes de Canadá, Estados Unidos, China, Argentina, Marruecos y Reino Unido.

Según ha informado el Ministerio del Interior, la Comisión Europea y la agencia eu-LISA (la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos) han felicitado a España por la puesta en marcha del Sistema EES, que está supervisado por agentes de la Policía Nacional.

"El sistema mostró su estabilidad y eficacia durante el periodo progresivo de conexión, sin demoras ni retrasos al viajero, con tiempos de paso incluso menores a los habituales", ha precisado Marlaska desde Luxemburgo, donde asiste este martes al Consejo de Ministros de Interior.

"La automatización del proceso de registro permitirá una mayor fluidez en los controles fronterizos y mejorará su seguridad y eficiencia en el corto plazo", ha añadido.