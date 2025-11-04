UE.- Agenda gráfica para el día 5 de noviembre de 2025

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 5 de noviembre de 2025:

NACIONAL

-- 08.00 horas. En Torrejón de Ardoz (Madrid), el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, asiste a la salida de los más de 70 voluntarios que van a atender el hospital de campaña EMT-2 que la AECID va a desplegar en Jamaica para paliar los daños del huracán Melissa.

-- 09.00 horas. En Madrid, sesión plenaria en el Senado.

-- 09.30 horas. En Zamora, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside la reunión de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (CICAPE).

-- 09.30 horas. En Madrid, el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, participa en la inauguración del acto por el 75 aniversario del Convenio Europeo de Derechos Humanos, organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).

-- 09.30 horas. En Sevilla, inauguración del I Foro de emprendimiento tecnológico de la provincia organizado por la Diputación Provincial y La Voz del Sur.

-- 10.00 horas. En Madrid, tercera jornada del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

-- 10.00 horas. En L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el alcalde Jaume Collboni, el embajador de India en España Shri Jayant, el pte.de la Fundación Consejo España-India Juan Ignacio Entrecanales y el vicepte.del Observer Research Foundation en Calcuta Nilanjan Gosh inauguran el 5º Foro España-India en el Smart City Expo.

-- 10.00 horas. En Londres (Reino Unido), rueda de prensa del consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, en la segunda jornada de World Travel Market.

-- 10.00 horas. En Sevilla, ronda de ruedas de prensa de representantes de los grupos políticos previas a la Junta de Portavoces.

-- 10.00 horas. En Medina Sidonia (Cádiz), presentación de la estación pública de recarga de vehículos eléctricos financiada por la Diputación.

-- En Sevilla, rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

-- 10.30 horas. En Madrid, Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la DANA que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024, así como para el estudio y propuesta de medidas de mejora destinadas a paliar los efectos de estos fenómenos adversos en el futuro.

-- 10.45 horas. En Madrid, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, inaugura la jornada del 30º aniversario de la Ley de prevención de Riesgos Laborales.

-- 11.00 horas. En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al Sultán del Sultanato de Omán, S.M. Haitham Bin Tariq Al-Busaid.

-- 12.00 horas. En Santander, el presidente del PP, Alberto Núñez Fejióo, presenta el Plan Nacional de Autonómos, acompañado por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

-- 12.00 horas. En València, concentraciones silenciosas de condena por el asesinato machista de una mujer en Alicante. La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, preside un minuto de silencio ante la Delegación del Gobierno.

-- 12.30 horas. En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside, junto a S.M. el Sultán de Omán, Haitham Bin Tarik, el acto de firma de acuerdos entre el Gobierno de España y el Gobierno del Sultanato de Omán.

-- 12.45 horas. En Madrid, el Rey mantiene un encuentro empresarial España-Omán en el Palacio Real de El Pardo.

-- 13.00 horas. En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, las medidas del nuevo Plan de Choque para la Vivienda 2026/2027 del Ejecutivo autonómico.

-- 13.00 horas. En Ávila, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita el proyecto 'Una muralla verde' y las actuaciones desarrolladas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

-- 16.00 horas. En Barcelona, el alcalde Jaume Collboni presenta los nuevos vehículos de la Guardia Urbana.

-- 17.00 horas. En Sevilla, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, preside la sesión de constitución y puesta en funcionamiento del Observatorio de agresiones a profesionales del sistema sanitario público de Andalucía. Atención a medios a las 17,30 horas.

-- 17.40 horas. En Madrid, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) celebra un evento por su 50º aniversario, que inaugurará el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

-- 18.00 horas. En Mérida (Badajoz), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un acto junto al secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

ECONOMÍA

-- 20.00 horas. En Madrid, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, clausura la XV edición de los Premios de La Noche de la Economía, organizados por elEconomista.es.

CULTURA

-- 12.00 horas. En Barcelona, el músico Jordi Savall presenta 'Festa Criolla', con el artista Santi Moix, la coreógrafa Maria del Carmen Ochoa y el dtor.artístico Víctor Garcia de Gomar.

-- 17.45 horas. En Madrid, pasacalles JAZZMADRID 2025 sale a la calle de la mano de la Barba Dixie Band. Recorrido: desde CentroCentro al teatro Fernán Gómez.

-- 20.00 horas. En Sevilla, acto de presentación del 15 Libro Sonoro de 'Ser Andaluces' de la Cadena SER.

INTERNACIONAL

-- 18.00 horas. En Londres (Reino Unido), el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, inaugura el evento profesional 'Surrender to the Andalusian Crush', un encuentro entre el sector turístico británico y andaluz coinciendo con la celebración de la World Travel Market de Londres.

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

-- En Damasco, evolución de la guerra civil siria.

Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en https://fotos.europapress.es/