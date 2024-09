MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este lunes, 9 de septiembre, por EUROPA PRESS:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.45 horas: El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, es entrevistado en el programa 'Más de uno', de Onda Cero.

-- 09.00 horas: El exdiputado socialista y exministro, y actual diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, será entrevistado en Onda Cero.

-- 09.10 horas: El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, es entrevistado en el programa 'La mirada crítica', de Telecinco.

-- 09.30 horas: El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es entrevistado en el programa Espejo Público, de Antena3.

-- 10.00 horas: En Sevilla, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa para tratar distintos temas de actualidad política. Sede de IU Andalucía. C/ Donantes de sangre, 14 / SEVILLA.

-- 10.30 horas: En Madrid, la Reina recibe en audiencia a representantes de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica adELA; a las 11.15 horas recibe a representantes de la Asociación Mujeres en la Música. En el Palacio de la Zarzuela.

-- 11.00 horas: En China, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en el Palacio de Diaoyutai, en Pekín. 17:00 hora local.

-- 12.30 horas: En Madrid, rueda de prensa del Comité Ejecutivo Nacional de Vox. En la sede Nacional de Vox. Calle Bambú, 12.

-- 13.00 horas: En Madrid, rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular. Sede nacional del PP (c/ Génova, 13).

-- 17.30 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recibe al embajador del Estado de Qatar en España, Salem Al-Shafi, en la sede del Ministerio.

-- 22.00 horas: El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, es entrevistado en el programa 'La Noche en 24 Horas', del Canal 24 Horas.

ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS DEL SENADO

-- 11.30 horas: Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación. En la Sala Enrique Casas Vila.

-- 12.30 horas. Comisión de Industria y Turismo. En la Sala Clara Campoamor.

-- 17.00 horas. Ponencia de estudio sobre la salud mental y la prevención del suicidio. En la Sala 20.003.

-- 12.00 horas: En Madrid, --12.00 horas: Presentación del libro "Una hormiga contra el Sistema", a solicitud del exdiputado Pablo Cambronero Piqueras. En la Sala Constitucional.

-- 16.00 horas: Jornada de debate y presentación de la campaña #EspañaTieneSueño, a solicitud de Alianza por el Sueño. En la Sala Ernest Lluch.

AUTONOMÍA

-- En Almería, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita a la Brigada 'Rey Alfonso XIII', II de La Legión, en Viator, Almería, con motivo de la próxima celebración del 104 aniversario de la unidad.

-- 09.00 horas: En Madrid, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, asiste junto a otros miembros de la dirección del partido al desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que interviene la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Hotel Mandarin Oriental Ritz (Plaza de la Lealtad, 5).

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Londres, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con restauradores e importadores españoles en el Reino Unido, en la Residencia del embajador de España en el Reino Unido; a las 14.30 se reúne con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido, Steve Reed, en la Sede del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales; a las 17.00 horas clausura el encuentro Spain Food Nation Summit. The Royal Over - Seas League.

-- 10.00 horas: En Luxemburgo, el Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, participa en el conversatorio 'The future of evaluation and social investment' con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, en la sede del BEI.

-- 12.30 horas: En Madrid, el presidente y el director general del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente, presentan el informe 'Los riesgos de una inadecuada regulación de las acciones colectivas para la protección de los consumidores'. En la sede del IEE (C/ Diego de León, 50).

-- 17.00 horas: En Madrid, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se reúne con representantes de Invest in Puebla, en la sede del Ministerio.

-- 19.00 horas: En Madrid, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mantiene un encuentro con empresarios extremeños, en el Centro Comercial Moda Shopping.