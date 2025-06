UE.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana jueves, 12 de junio (1)

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el jueves 12 de junio, agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.30 horas: El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, es entrevistado en el programa 'La Hora de La 1', de TVE; y a las 9.00 horas, en 'Mas de Uno' de Onda Cero.

-- 09.00 horas: El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, es entrevistado en 'Boulevard' de 'Radio Euskadi'.

-- 09.00 horas: En Lisboa, la secretaria federal de UE y presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, preside el acto de conmemoración sobre la adhesión de España y Portugal a la UE. Centro de Congressos de Lisboa (CCL) (Praça das Indústrias, 1).

-- 09.15 horas: El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, es entrevistado en 'El programa de Ana Rosa', de Telecinco.

-- 09.20 horas: La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, es entrevistada en 'Es la mañana de Federico', de esRadio.

-- 09.30 horas: En Madrid, Foro América de Europa Press con el secretario de Finanzas de la República Argentina, Pablo Quirno. Auditorio Estudio de Comunicación (Pº de la Castellana, 257)

NOTA: Se puede seguir también en https://www.europapress.es/desayunos/foro-america/pablo-quir....

-- 10.30 horas: En Madrid, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el secretario de Transición Justa, Marc Pons, participan en la Jornada 'Preguntas sobre la crisis climática en España'. (C/ Ferraz, 70).

-- 10.30 horas: En Madrid, el Rey Felipe VI recibe al vicepresidente de la República Popular de China, Han Zheng. Palacio de La Zarzuela; a las 12.00 horas participa a la celebración del 50a aniversario de la Fundación Mapfre. Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. (c/ Montalbán, 1)

-- 11.00 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, inaugura la mesa redonda "Europa: pasado, presente ¿y futuro?" por los 40 años de la adhesión de España a las Comunidades Europeas. Cierra el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Ángel Torres. Ministerio de Exteriores (Pl. del Marqués de Salamanca, 8)

NOTA: Se puede seguir en el enlace https://www.youtube.com/@50enLibertad.

-- 11.10 horas: En Bruselas, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en la iniciativa '80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial: Construir la paz y la seguridad colectiva', que organiza The Left. Parlamento Europeo. (Rue Wiertz 60)

-- 12.00 horas: En Madrid, llamamiento público en favor de la Marcha Republicana que se celebra en Madrid el próximo domingo, 15 de junio. Congreso, Puerta de los Leones (Cra. de San Jerónimo).

-- 13.00 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con el vicepresidente de la República Popular de China, Han Zheng. Ministerio (Palacio de Viana).

-- 13.30 horas: El CIS publica el avance de resultados del barómetro del mes de junio.

-- 17.00 horas: En Luxemburgo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participa en la celebración del 40 aniversario de la firma del Acuerdo de Schengen, organizado por la Comisión Europea. Grevenmacher y Schengen.

-- 18.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe en la Moncloa al presidente del Consejo Europeo, António Costa. Palacio de la Moncloa (Avda Puerta del Hierro)

NOTA: Cobertura gráfica. Los medios interesados deben solicitar la acreditación antes de las 15H.

-- 18.30 horas: En Madrid, el presidente de la Comisión Organizadora del XXI Congreso Nacional del Partido Popular, Alfonso Serrano, preside la reunión de este órgano interno. Sede Nacional del PP (c/ Génova, 13).

-- 19.00 horas: En Madrid, conmemoración del 40 Aniversario de la firma del tratado de adhesión de España a las Comunidades Europeas. Clausura el acto el Rey Felipe VI e intervienen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Palacio Real

-- 19.30 horas: En Madrid, entrega del premio del Premio Rojana 'Alfredo Pérez Rubalcaba' a la Fundación Save The Children - España. Interviene el exdiputado del PSOE Edu Madina. Residencia de Estudiantes del CSIC (c/ Pinar).

-- 20.45 horas: La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, es entrevistada en el programa 'Hora Veintipico', de SER Podcast.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 09.00 horas: Sesión Plenaria. Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2024. Debate de totalidad de iniciativa legislativa. Hemiciclo

-- 13.00 horas: Comisión Mixta para la Unión Europea. Contestación a preguntas. Sala Prim

-- 13.00 horas: Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Sala Ernest Lluch

-- 16.30 horas: Presentación del I Plan de Parlamento Abierto. Sala Constitucional

-- 16.30 horas: Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Comparecencia del presidente ejecutivo del consejo de administración de Telefónica, Marc Murtra. Sala Cánovas.

-- Actividades parlamentarias del Senado:

-- 10.00 horas: Comisión de Trabajo y Economía Social. Sala Luis Carandell.

-- 10.00 horas: Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión General de las Comunidades Autónomas. Se celebra por videoconferencia.

-- 11.00 horas: Comisión de Investigación sobre las circunstancias que influyeron en la catástrofe sufrida como consecuencia de la dana. Comparecencia del subdirector general de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras, Francisco José Hijós Bitrián. Sala Clara Campoamor

-- 11.00 horas: Comisión de Investigación sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril de 2025. Sala Enrique Casas Vila

-- 12.00 horas: Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Sala de Europa

-- 12.00 horas: Acto de entrega de los XVII Premios Taurinos otorgados por la Asociación Taurina Parlamentaria (ATP). El presidente del Senado, Pedro Rollán, entregará a Juan Antonio Ruiz, "Espartaco", el premio a la figura de Tauromaquia. Posteriormente, clausurará la jornada. Salón de Pasos Perdidos

AUTONOMÍAS

-- 09.45 horas: En Melilla, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, y la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia Sobre la Mujer, Laura Seguras; y a las 11.00 horas, asiste a la reunión de la Mesa Interinstitucional, en la que participarán los distintos agentes implicados en la prevención, detección y atención de la violencia sobre las mujeres, previamente (10.00 horas), atiende a los medios. Sede de la Delegación del Gobierno en Melilla (Av. Marina Española, 3). A las 12.45 horas, visita el Centro de Atención Integral 24 horas a Víctimas de Violencia Sexual (Calle Pablo Vallescá, 15).

-- 10.00 horas: En Bilbao, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reúne con el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del País Vasco, Javier Hurtado Domínguez. A las 11.15 horas, interviene, junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en el acto 'Voces del desarrollo sostenible: la Agenda 2030 en los territorios'. A su llegada (10.50 horas), atienden a los medios. Bizkaia Areota (Abandoibarra Etorb, 3).

-- 13.15 horas: En Córdoba, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, realiza una declaración ante los medios tras visitar una promoción de viviendas destinadas al alquiler social (c/ Joaquín Sama Naharro y c/ Músico Cristóbal Morales).

-- 20.00 horas: En Córdoba, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, entrega el Premio Nacional de Arquitectura 2023. Mezquita-Catedral de Córdoba (c/ Cardenal Herrero, 1).