UE.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana martes, 1 de julio (1)

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el lunes 30 de junio, agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 09.15 horas: El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, es entrevistado en el programa 'Despierta Andalucía', de 'Canal Sur'.

-- 09.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preside la reunión del Consejo de Ministros. Complejo de la Moncloa (Av. Puerta de Hierro).

-- 10.30 horas: En Madrid, el Rey recibe en audiencias a una representación de 'ICEX España Exportación e Inversiones' y del despacho internacional de servicios legales y fiscales Garrigues, en compañía de los embajadores de los principales países inversores en España. Palacio de la Zarzuela.

-- 11.15 horas: El Rey recibe el libro 'Felipe VI. Perfiles de un decenio'. Palacio de la Zarzuela.

-- 11.30 horas: El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, interviene en el programa 'En Boca de Todos' de Cuatro.

-- 11.45 horas: En Madrid, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ofrece una rueda de prensa. Congreso (Cra. de San Jerónimo).

-- 13.15 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reúne con el consejero federal y jefe del Departamento Federal de Justicia y Policía de la Confederación Suiza, Beat Jans. Ministerio. (Paseo de la Castellana, 5).

-- 19.00 horas: En Madrid, el presidente del Senado, Pedro Rollán, interviene en la presentación del libro 'Nuevos problemas jurídicos de la publicidad' del catedrático de Derecho Mercantil y presidente de Iurisgama, Carlos Lema. Sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (C/ Serrano, 9).

-- 19.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, asisten a la IV edición de los 'Premios Archiletras de la Lengua 2025. Casa de América (Pl. Cibeles).

-- 22.20 horas: La co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, es entrevistada en 'La Noche en 24 horas' de 'TVE'.

-- 23.00 horas: El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, es entrevistado en 'Directo USA', de 'CNN en Español'.

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 10.00 horas: Presentación del Decálogo Agenda Política Paralímpica 2025-2028, a solicitud del Comité Paralímpico Español (CPE). Sala Ernest Lluch.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 11.00 horas: Mesa del Senado. Se celebra por videoconferencia

-- 16.00 horas: Sesión extraordinaria de la Comisión de Investigación del 'caso Koldo'. Comparecencia de exdirector de Gestión Administrativa en Adif de los trabajos encargados a Tragsatec, Ignacio Zaldívar. Sala Clara Campoamor.

TRIBUNALES

-- 13.00 horas: En Madrid, representantes y portavoces de las asociaciones convocantes de la huelga de jueces y fiscales (APM, AJFV, FJI, AF y APIF) ofrecen declaraciones a los medios. Centro Riojano. (c/ Serrano, 25).

AUTONOMÍAS

-- 08.15 horas: En Sevilla, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, mantiene encuentro bilaterales en el marco de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. A las 12.45 horas se reúne con la vicepresidenta ejecutiva de la UE para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera. Palacio de Congreso y Exposiciones (Avd. del Alcalde Luis Uruñuela 1).

-- 09.00 horas: En Sevilla, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste, en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, al evento de alto nivel sobre el Pacto Birregional por los Cuidados, organizado por la Fundación EULAC; y a las 14.30 horas, interviene en el evento 'Financiación de los sistemas de cuidados para la igualdad de género y la prosperidad económica: un enfoque multilateral, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) (Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1).

-- 09.00 horas: En Sevilla, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y presidentes de bancos multilaterales de desarrollo; a las 10.30 horas interviene en el evento 'Invertir en la solidaridad global: una nueva visión de la cooperación para el desarrollo' en la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo; a las 12.30 horas interviene en el evento especial sobre deuda; y a las 15.00 horas abre la mesa redonda sobre la revitalización de la cooperación internacional para el desarrollo. Palacio de Congresos y Exposiciones, Fibes (Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1).

-- 10.00 horas: En Sevilla, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, visita la cátedra USECHIP de la Universidad de Sevilla (US). Instituto de Microelectrónica (Edificio I, Cl Américo Vespucio, 28. Parque Científico y Tecnológico Cartuja, Calle Américo Vespucio). A las 13.30 horas, firma un Memorándum de entendimiento (MOU) con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. A las 14.30 horas, interviene en el panel 'La IA como catalizador del progreso económico, sostenible y justo', en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. A las 16.30 horas, interviene en el panel 'Invertir en el futuro digital: Estrategias para financiar un mundo conectado sostenible e integrador'. (Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1).

-- 10.00 horas: En Sevilla, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, mantiene un encuentro con el primer ministro de Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli en el marco de la celebración de la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas. Hotel Only You Sevilla (Avda. de Kansas City, 7).

-- 11.00 horas: En Sevilla, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, atiende a los medios en el marco de su participación en la Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo. Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, FIBES 1 Pabellón 3, Press Briefing Room (Av. del Alcalde Luis Uruñuela 1).

-- 12.39 horas: En Sevilla, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en el evento paralelo "Development Agencies: Translating FfD4 Ambition into Action On the Ground", en la V Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes).

-- 14.30 horas: En Sevilla, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene en el panel 'Envejecimiento de las sociedades: nuevos retos y oportunidades para el empleo, las finanzas y la asistencia', en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) (Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1).

-- 15.00 horas: En Sevilla, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, comparece en rueda de prensa, en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo; y a las 16.30 horas participa en el evento 'Acelerar la movilización de capital privado para el crecimiento en los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes).

-- 18.00 horas: En Sevilla, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, atienden a los medios antes del inicio de la primera reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Iberoamericana y con motivo de la Cumbre Iberoamericana de Madrid en 2026. Archivo de Indias (Av. de la Constitución).