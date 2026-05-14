Albares aborda con su nuevo homólogo de Kuwait la relación bilateral y la situación en Oriente Próximo

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y su homólogo de Kuwait, jeque Jarrah al Ahmad al Sabah - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha abordado este jueves con su homólogo de Kuwait, jeque Jarrah Jaber al Ahmad al Sabah, la relación bilateral y la voluntad de seguir intensificándola así como la situación en Oriente Próximo, según ha informado su departamento en un comunicado.

El encuentro, el primero entre ambos desde el nombramiento del ministro kuwaití el pasado febrero, ha permitido a ambos felicitarse por "la excelente relación bilateral y su potencial desarrollo en el futuro".

El ministro ha resaltado las relaciones entre los dos países, así como los esfuerzos para reforzar la cooperación institucional en ámbitos específicos. Entre ellos, según Exteriores, destacan los asuntos políticos, el comercio, la inversión, la seguridad y defensa, la cultura y la cooperación en el marco de la Unión Europea.

Por otra parte, Albares ha agradecido a su homólogo que haya viajado a España en unos momentos tan difíciles para su país, que se ha visto alcanzado por los ataques lanzados por Irán en respuesta a la operación lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

En este sentido, el jefe de la diplomacia ha reiterado su solidaridad con los kuwaitíes y ha elogiado su postura de contención en el marco del conflicto.

Como ya hiciera la víspera en su encuentro con el ministro de Exteriores saudí, príncipe Faisal bin Farhan al Saud, Albares ha insistido en la necesidad de que todas las partes respeten el alto fuego y ha hecho un llamamiento a la moderación y la diplomacia, además de volver a defender la necesidad de libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.