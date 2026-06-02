UE.- Albares asegura que Exteriores no ceja en su empeño para liberar a la española detenida en Libia tras visita del cónsul

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece junto al ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Egipcios en el Extranjero, Badr Abdelaty, ante los medios en una rueda de prensa conjunta, - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que su departamento no ceja en el empeño de conseguir la liberación de Alicia Armesto, la española detenida el pasado 24 de mayo en el este de Libia y a la que finalmente ha conseguido visitar este martes el cónsul español.

"Nuestro cónsul en Libia ha podido por fin visitar personalmente y entrevistarse con nuestra compatriota Alicia Armesto", ha informado Albares en declaraciones remitidas por su Ministerio a la prensa, precisando que se encuentra retenida en un centro en Benghazi junto a los otros nueve integrantes del convoy con ayuda para Gaza que fueron detenidos cuando intentaban negociar el paso de la iniciativa por Sirte.

"No vamos a cejar en todas las actuaciones, tanto diplomáticas como consulares, hasta conseguir su total liberación y que pueda regresar junto a su familia a España lo antes posible", ha asegurado el ministro, tras indicar que el cónsul, que llegó ayer a Benghazi desde Trípoli tras recibir el visto bueno de las autoridades que controlan la parte oriental de Libia, se ha entrevistado tanto con el fiscal general como con otras autoridades.

Según ha explicado Albares, durante su visita a Armesto el cónsul ha podido verificar que la ropa como los libros que se le había hecho llegar estaban en su posesión y que "los está pudiendo utilizar", además de interesarse por "cómo se encuentra" y "las necesidades que tiene".

Además, el cónsul ha querido trasladar a la española que desde Exteriores se está "ejerciendo toda la protección consular y toda la protección diplomática" que requiere su caso y que se está haciendo todo lo posible "para que pueda regresar a España lo antes posible".

El cónsul también ha hablado con la familia de Armesto para contarles cómo se encuentra, según ha confirmado a Europa Press su hijo, quien ha reconocido que ahora están "más tranquilos" y también "muy agradecidos", ya que desde el 24 de mayo no habían tenido noticias de ella.

Alicia Armesto fue detenida junto con otros nueve integrantes del Convoy Sumud cuando se dirigieron a Sirte para negociar con las autoridades el paso de la ayuda que transportaban con destino a Gaza.

La española fue detenida el 24 de mayo junto una polaca, una estadounidense, dos argentinos, un uruguayo, una portuguesa, un tunecino y dos italianos por el Ejército Nacional Libio que comanda el mariscal de campo Jalifa Haftar, el hombre fuerte en el este de Libia.

Dos días más tarde, el Ministerio de Exteriores del gobierno del este de Libia --no reconocido internacionalmente-- confirmó el arresto de los diez integrantes del convoy, justificándolo porque habían entrado en su territorio "sin completar los procedimientos legales y obtener los permisos necesarios" para poder continuar su camino hacia Gaza. Asimismo, aseguró que se les estaba brindando la atención necesaria en pleno respeto de la ley, mientras se resolvía su situación.