UE.- Albares carga contra los reaccionarios que "odian la igualdad de género" porque es la base de la democracia

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en la foto de familia durante la inauguración de la V Conferencia de política exterior feminista en la sede de Exteriores - ALBERTO ORTEGA - EUROPA PRESS

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha denunciado que los reaccionarios "odian la igualdad" porque saben que es la base de la democracia y ha defendido la importancia de la política exterior feminista, como la que lleva a cabo España, para preservar los avances que se han realizado en las últimas décadas.

"Defender hoy los derechos de las mujeres y las niñas, la igualdad, desde una política exterior feminista es también defender la democracia", ha sostenido Albares durante la inauguración de la V Conferencia de política exterior feminista en la sede de su Ministerio.

El ministro ha resaltado que "no es ninguna casualidad que la democracia y la igualdad entre mujeres y hombres avancen juntas, pero también retroceden juntas" porque existe "un hilo conductor" entre ambas.

"Y eso es algo que saben muy bien los reaccionarios de todo tiempo y todo lugar", ha sostenido. "Os atacan, cuestionan vuestros derechos, odian la igualdad de género, porque saben que esa es la base misma de la democracia y de nuestra libertad", ha denunciado el ministro ante los asistentes, mayoritariamente mujeres. En este sentido, ha lamentado los "retrocesos" que se están produciendo en distintas partes del mundo.

Según Albares, "surgen voces reaccionarias, también aquí, en España, que cuestionan los avances que hemos logrado durante décadas, que cuestionan la idea misma de la existencia de los derechos de las mujeres, que propagan desinformación, discursos de odio, que utilizan el antifeminismo como instrumento de polarización política y erosión de nuestras democracias".

ES UNA LUCHA DE TODOS

"Es necesario que todos y todas protejamos el espacio cívico", ha reivindicado el ministro, incidiendo en que cuando se atacan esos derechos y esos avances, se atacan los derechos de todos los ciudadanos, "se está cuestionando la justicia, se están perpetuando los abusos y las arbitrariedades". "Por eso esta es una lucha que nos afecta a todos", ha recalcado.

El ministro de Exteriores ha recalcado que "este es el momento por la justicia, por la libertad y por la democracia". "Es la hora de pasar a los hechos", ha añadido, asegurando que con esta conferencia, que recoge el testigo de las anteriores en Alemania, Países Bajos, México y Francia, busca que se pueda dar "el paso de una fase declarativa de la política exterior feminista a una fase de aplicación, de financiación y de rendición de cuentas".

Es el momento también, ha dicho Albares, de que "ampliemos la base política y geográfica de la política exterior feminista, alejándola de percepciones excluyentes o regionalizadas".

Por otra parte, el ministro ha defendido la importancia de una mayor presencia de las mujeres en los puestos de toma de decisión, reclamando que el próximo secretario general de la ONU sea una mujer, una reclamación a la que se han sumado otros de los participantes en la sesión inaugural.