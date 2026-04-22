UE.- Albares se reúne hoy con Picardo para tratar los preparativos de la aplicación del acuerdo sobre Gibraltar

Archivo - (I-D) El ministro principal del Gobierno de Gibraltar, Fabian Picardo; el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea del Gobierno de España, José Manuel Albares; el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea a cargo del Pac - Lukasz Kobus / Comisión Europea - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reunirá este miércoles por la tarde con el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, con el fin de abordar los preparativos de cara a la entrada en vigor del acuerdo alcanzado entre la UE y Reino Unido sobre el Peñón, prevista para el próximo 15 de julio.

Fuentes de Exteriores han indicado que el encuentro, también confirmado por el Gobierno gibraltareño en un comunicado, tendrá lugar en el Palacio de Viana a las 16.00 horas y permitirá a ambos "abordar los preparativos para la aplicación del acuerdo".

La cita se producirá un día antes de que el ministro se desplace al Campo de Gibraltar, donde tiene previsto participar en un encuentro con empresarios en la Cámara de Comercio de la zona para analizar el acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre y su impacto en el tejido empresarial.

El de este jueves tiene lugar después de que Veintisiete respaldaran el pasado 1 de abril por unanimidad la firma y aplicación provisional del acuerdo, allanando así el camino para que pueda entrar en vigor el 15 de julio, tres meses después del calendario con el que inicialmente contaban Bruselas y Londres, que confiaban en que todo pudiera estar listo antes del 10 de abril, cuando comenzó a aplicarse el nuevo Sistema Europeo de Entradas (EES) en las fronteras europeas.

El acuerdo tiene como elemento principal la supresión de la Verja, ya que los controles pasarán a realizarse por parte de la Policía Nacional en el aeropuerto y en el puerto del Peñón, con vistas a garantizar las normas del espacio Schengen.

Además, también está previsto el uso compartido del aeropuerto, una unión aduanera entre el Peñón y la UE y la introducción por parte de Gibraltar de un impuesto indirecto, similar al IVA, con vistas a acabar con las distorsiones fiscales, entre otras cuestiones.

PRIMER ENCUENTRO BILATERAL

Aunque tanto Albares como Picardo han participado durante todo el proceso de negociación del acuerdo por el que se regirá la relación de Gibraltar con la UE tras el 'Brexit', es la primera vez que los dos mantienen un encuentro de forma bilateral.

El anterior contacto directo entre un titular de Exteriores y el ministro principal del Peñón se produjo el 23 de julio de 2020, si bien no tuvo como escenario una de las sedes del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid.

La entonces ministra, Arancha González Laya, se entrevistó con Picardo en Algeciras en el marco de una visita al Campo de Gibraltar para analizar el impacto en la zona de los memorándos firmados con Reino Unido a raíz del Brexit.

Previamente, el también ministro socialista Miguel Ángel Moratinos se convirtió en el primer jefe de la diplomacia española en visitar Gibraltar desde que los británicos ocuparon el Peñón en 1704. Moratinos cruzó la Verja el 21 de julio de 2009 para mantener un encuentro con el entonces ministro principal gibraltareño, Peter Caruana, y el ministro de Exteriores británico, David Miliband.

Aquel encuentro fue el tercero a nivel ministerial en el marco del llamado Foro de Diálogo creado en 2004 por los Gobiernos de España, Reino Unido y Gibraltar con el objetivo de avanzar en la cooperación local, dejando al margen la disputa en torno a la soberanía.

También el acuerdo alcanzado ahora entre Reino Unido y la UE, pendiente de ratificación tanto por el Parlamento británico como por parte del Consejo y el Parlamento Europeo, deja fuera todo lo relativo a la disputa por la soberanía de este territorio que mantienen los dos países.