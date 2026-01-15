(AMP) Robles advierte de que sin autonomía estratégica e inversión en defensa "la UE va a desaparecer"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside el acto de imposición de condecoraciones con motivo de la DANA 2024, a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). Las condecoraciones reconocen a personal militar de la Unidad Militar de Emergencias y se hac - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este jueves que las Fuerzas Armadas españolas y europeas necesitan medios y ha advertido de que sin inversión en defensa y sin una política de mantenimiento de la paz y de disuasión "la Unión Europea va a desaparecer".

"Si no tenemos una autonomía estratégica, si no invertimos en defensa para unas políticas de mantenimiento de la paz y de disuasión, realmente la Unión Europea va a desaparecer", ha afirmado Robles durante su participación en la segunda y última jornada del foro 'Spain Investors Day'.

En esa línea, la ministra ha abogado por invertir "sin complejos" en defensa dado que, desde su punto de vista, eso significa también apostar por la "paz, libertad, seguridad y convivencia".

En este contexto, Robles también ha reconocido que existe una dependencia tecnológica de Estados Unidos y que Europa ha confiado a la OTAN su seguridad, una situación que, a su juicio, debe revertirse.

UCRANIA Y GROENLANDIA

Por otro lado, en relación con la posibilidad de que España envíe a Ucrania algún tipo de contingente de paz, la ministra ha señalado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es "bastante intransigente" en relación con la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

"Putin no tiene una voluntad de que haya paz", ha afirmado Robles, que también ha señalado que España solo se plantearía enviar tropas en un escenario en el que haya garantías de seguridad con un acuerdo firme de paz.

Por otro lado, en relación con la amenaza de Estados Unidos en Groenlandia, Robles ha señalado que este territorio tiene estatus asociado a un país de la OTAN --en referencia a Dinamarca-- y que el verdadero problema en este caso es de índole jurídico y de ordenamiento internacional, dado que no habría una "competencia militar entre Estados Unidos y cualquiera de los países" que tiene presencia en la región.

"No es un problema militar, sino de qué supondría que Estados Unidos decidiera entrar (en Groenlandia) y cómo afectaría a la OTAN. La preocupación es qué hace la Unión Europea en este momento. La UE tiene que darse cuenta de que la autonomía estratégica y la inversión en defensa son fundamentales", ha añadido.

En este contexto, y acerca de la posibilidad de que España revise al alza su inversión en defensa y acepte alcanzar el 5% del PIB para 2035 propuesto por Estados Unidos para los miembros de la OTAN, Robles ha insistido en que se trata más de una cuestión de "capacidades".

"Todo el mundo sabe que hoy por hoy son muy pocos los países de la Alianza Atlántica, yo me atrevo a decir incluso que Estados Unidos, que vayan a llegar al 5%", ha añadido.

En esa línea, ha ahondado en que ya se habla de que en 2029 se volverá a revisar la cifra de porcentaje de PIB que deberán invertir los países de la OTAN.

"Nosotros seguimos entendiendo que es un tema de capacidades dispuestas para actuar en cualquier momento. Es decir, si yo para decir que cumplo con la Alianza Atlántica pongo dentro de mis prioridades la construcción de un puente, pues dará un número. Pero eso no son las capacidades que yo pueda poner en favor de la seguridad y defensa de la Alianza Atlántica", ha remarcado.

Robles también ha recalcado que España "tiene un compromiso inequívoco y firme con la Alianza Atlántica" y ha asegurado que cumple con las capacidades que se piden al país "en todos los ámbitos", si bien ha indicado que nadie sabe qué puede pasar en 2029 o 2035.

OPORTUNIDAD PARA TENER "UNA INDUSTRIA DE DEFENSA FUERTE"

En la mesa en la que participó Robles también estaba el presidente de Indra, Ángel Escribano, que ha destacado que el sector de la defensa vive un momento de transformación profunda debido a las amenazas geopolíticas crecientes y que "España tiene hoy la oportunidad de impulsar una industria de defensa fuerte y autónoma".

En este contexto, ha insistido en que "hay que seguir con las inversiones en defensa y seguridad para estar perfectamente preparados, y hay que hacerlo ahora".

Además, ha resaltado que España cuenta con una industria y una base tecnológica sólidas, plenamente capaces de producir los equipamientos que el país necesita.

En la mesa también participaron el vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, la jefa de Servicios de Ciberseguridad para Europa, Oriente Medio y África de IBM, Isabel Gómez, y la presidenta y consejera delega de GSK España, Cristina Henríquez de Luna.