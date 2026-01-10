UE.- (AMP) Tractoristas cortan la A-52 en Xinzo de Limia (Ourense) en protesta por el acuerdo de Mercosur

OURENSE 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ganaderos y agricultores de la provincia de Ourense han cortado desde primera hora de este sábado la A-52 a su paso por Xinzo de Limia (Ourense) en protesta por el acuerdo entre la UE y Mercosur, concretamente a la altura del kilómetro 188, según ha informado la Guardia Civil.

En este contexto, han cortado la autovía en ambos sentidos desde las 06.15 horas de este sábado y, en estos momentos, patrullas de tráfico desvían la circulación por la salida 188 --salida de Ababides para el sentido Porriño--.

Durante la protesta, los participantes están quemando rulos de paja y neumáticos, tal y como ha relatado la Guardia Civil, todo ello en protesta por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

En declaraciones a Europa Press, uno de los portavoces de los agricultores ourensanos, Oscar Joga, ha calificado de "auténtica ruina para el agro español" el acuerdo entre la UE y Mercosur, y ha advertido de que "quieren vaciar España y la van a vaciar".

"Estamos hoy aquí para que se nos escuche, porque estamos hartos de que las administraciones se pasen la pelota del tejado de unas a otras, porque cuando vamos a hablar con unos dicen que son competencias de los otros...", ha relatado Joga.

"Necesitamos que eliminen parte de la burocracia y que se nos atiendan las peticiones cuando las remitimos, no que nos deriven de una administración a otra porque parecemos pollos sin cabeza de un lado para otro", ha concluido el portavoz y agricultor de Xinzo de Limia.

Cabe recordar que desde hace dos semanas agricultores y ganaderos de la provincia han realizado diferentes tractoradas y movilizaciones, e incluso llegaron a bloquear el acceso a la Subdelegación del Gobierno.