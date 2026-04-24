UE.- (Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 24 de abril

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 24 de abril de 2025:

1.-08.15 horas: En Nicosia (Chipre), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la reunión informal de líderes de la Unión Europea. A las 14.20 horas, participa en la foto de familia.

2.-09.00 horas: En Jerez de la Frontera (Cádiz), el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, preside la activación del dispositivo del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía para el Gran Premio de Motos. Asiste, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, que al finalizar el acto atiende a los medios. En el Puesto de Mando Avanzado (Circuito de Jerez).

3.-09.30 horas: En Madrid, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, participa en el IV Foro de Infraestructuras de 'El Economista', junto con directivos de empresas como Acciona, Sacyr u OHLA, entre otras. A las 12.15 horas, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, clausura el Foro. En su sede (C/ Condesa de Venadito, 1).

4.-09.45 horas: En València, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, atiende a los medios antes de inaugurar la jornada 'Innovación para una reconstrucción resiliente', cuyo objetivo es lanzar el Grupo de Trabajo sobre Innovación para la Resiliencia Climática, en el marco del Programa de Innovación para la Resiliencia Climática y Agendas Urbanas de Reconstrucción (2025). Espai Vives de la UV. Av/ Blasco Ibáñez, 23.

5.-10.00 horas: En A Estrada (Pontevedra), el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, participa en la inauguración de las obras de mejora del Colegio Pérez Viondi.

6.-11.30: En Pamplona, el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ofrece detalles sobre la creación de una sociedad de inversión público-privada para el desarrollo económico de la Comunidad foral. Espacio contiguo a la Sala de Usos Múltiples del Palacio de Navarra. Acceso por Carlos III a las 11.15 horas.

7.-11.30 horas: En Zaragoza, la alcaldesa, Natalia Chueca, comparece en rueda de prensa para tratar un asunto de actualidad municipal, en el Centro Cívico de Torreo. Calle Monzón, 3.

8.-11.30 horas: en Ciudad Real, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, participa en la comunicación 'Los rostros y el lenguaje de la pobreza', dentro del XIX Encuentro Estatal de Participación de EAPN, en el Ifedi.

9.-12.00 horas: en Azuqueca de Henares, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura la I Feria del Mayor Activo de Castilla-La Mancha. En el Centro de Convenciones 'La Cajá', (C/ Carmen Burgos, 96P).

10.-12.00 horas: En Seseña (Toledo) minuto de silencio por el último asesinato machista.

11.-12.30 horas: En Madrid, rueda de prensa del entrenador del Club Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, en la previa del partido ante el Athletic Club.

12.-13.00 horas: En Ayamonte (Huelva), el presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios en la Plaza de España.

13.-13.00 horas: En Barcelona, rueda de prensa del entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en la previa del duelo ante el Getafe CF.

14.-17.00 horas: En Madrid, declaraciones de Blanca Carazo, responsable de Programas Internacionales de UNICEF España, sobre la semana mundial de la vacunación.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv