UE.- (Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 27 de abril

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 27 de abril de 2025:

1.-09.30 horas: En Luxemburgo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, atiende a los medios antes del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE.

2.-10.00 horas: En Madrid, la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, y la portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, inauguran la jornada 'Reset al odio digital. Plataformas, divulgadores, juristas e instituciones frente al odio en la red'. En la Sala Campoamor del Congreso de los Diputados (entrada por Carrera de San Jerónimo, 36).

3.-11.00 horas.- En LEMOIZ, el Lehendakari, Imanol Pradales, junto a la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, presenta un proyecto en materia de agricultura y pesca. En Central Nuclear de Lemoiz.

4.-11.00 horas: En Madrid, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, atiende a los medios antes de inaugurar la jornada 'Así se consiguieron tus vacaciones; construyendo derechos laborales y vidas dignas'. Sala Larra del Ateneo (C/ Prado, 21).

5.-11.30 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, atienden a los medios antes de visitar las nuevas dependencias de la Fiscalía General (C/ Fortuny, 4).

6.-11.30 horas: En Santiago, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello da Xunta. Solo gráficos. Sala do Consello. A partir de las 13.00 horas, comparece para informar de los asuntos acordados. Salón Grande.

7.-12.00 horas: En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030,, Pablo Bustinduy, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, se reúnen con vecinos del Ensanche de Vallecas afectados por la venta de sus viviendas a un fondo buitre. (C/Mazaterón, 8-10). 12.00 horas: EN Barcelona, declaraciones del presidente honorario del Centre Delàs, Pere Ortega.

8.-13.00 horas: Acto de entrega del Premio Nacional de Tauromaquia. Antiguo Salón de Sesiones.

9.-13.00 horas: en Ciudad Real, acto de colocación de la primera piedra del Campus Biosanitario, en la calle Diego de Mazariegos, 5-3. Intervendrán el alcalde, Francisco Cañizares; el rector de la UCLM, Julián Garde; y el presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, cuya intervención

10.-13.00 horas: Imágenes de la Bolsa de Madrid (media sesión).

11.-13.00 horas: En Valencia, declaraciones de la alcaldesa de València, María José Catalá.

12.-15.30 horas: En Majadahonda (Madrid) Media Day del Club Atlético de Madrid con motivo de su participación en las semifinales de la UEFA Champions League ante el Arsenal.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv