El Ayuntamiento avanza en el plan para revitalizar el centro de Alhaurín de la Torre

Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre - AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) ha dado un nuevo paso para iniciar las primeras obras del llamado PAI, el Plan de Actuación Integrado aprobado en su día con el objetivo global de "recuperar el corazón histórico del municipio y fortalecer su identidad". El citado plan recibirá un total de 8.961.678 euros de ayudas a través de la llamada Senda Financiera Feder (el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la UE).

Tras la resolución provisional de dicha ayuda comunicada por la Dirección General de Fondos Europeos a finales del año pasado, el equipo de gobierno que dirige Joaquín Villanova estaba a la espera de la resolución definitiva para incorporar estos proyectos al Presupuesto Municipal y acometer los primeros trabajos.

Una vez confirmada, y según informan desde el Consistorio, en este último Pleno ordinario de la Corporación, correspondiente al mes de marzo, se ha dado luz verde precisamente a una modificación de créditos por valor de 5.691.621,06 euro, incluidas las primeras partidas para iniciar las obras vinculadas al PAI, cuya inversión total superará los 15,5 millones de euros, incluidos los fondos europeos y la propia aportación del Ayuntamiento.

En concreto, figuran los créditos necesarios para costear la ambiciosa transformación de la avenida Isaac Peral, donde está previsto un nuevo parking subterráneo y la peatonalización de la propia calle. Otro de los proyectos incluidos es la rehabilitación del Mercado Municipal para convertirlo en un punto de referencia para el ocio y la revitalización del centro urbano.

Además, se ha dotado de la correspondiente consignación presupuestaria a las obras para reurbanizar la histórica calle Punto Industrial y la plaza Alcalde Antonio Vega González, donde se encuentran los edificios de la Casa Consistorial y la Casa de la Juventud.

La propuesta ha salido adelante con el voto favorable del equipo de gobierno del PP y la abstención del resto de grupos (PSOE, Vox y Con Andalucía). El alcalde, Joaquín Villanova, ha recalcado el "gran beneficio" que supondrán estos proyectos tanto para la ciudadanía en general como para los comerciantes del centro.

El concejal de Economía y Hacienda, José Manuel de Molina, ha explicado que la modificación de créditos también posibilitará costear otras importantes actuaciones, entre ellas la adquisición de nueva maquinaria para el gimnasio de El Limón (actualmente en obras para duplicar su superficie) o la remodelación de los aseos de los colegios San Juan y Los Manantiales, entre otras.

SOBRE EL PAI

El Ayuntamiento presentó en el primer trimestre del año pasado este PAI vinculado con la Agenda Urbana de Alhaurín de la Torre ya aprobada en 2022 (que actúa como EDIL: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), y que en su conjunto busca "revitalizar el centro histórico de Alhaurín de la Torre, fortaleciendo su identidad, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y promoviendo un desarrollo sostenible e inclusivo".

Todo ello además "en respuesta a los desafíos identificados en la Agenda Urbana y mitigando los efectos de la dana", que causó importantes daños entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Las 11 actuaciones previstas (agrupadas en tres proyectos) se desarrollarán en el centro y zonas afectadas por la dana, con indicadores socioeconómicos inferiores a la media municipal.

El PAI fue aprobado por Decreto de Alcaldía el 25 de febrero de 2025 y posteriormente se formalizó la solicitud para la asignación de esta senda financiera Feder en el marco del desarrollo urbano sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo 2021-2027, de acuerdo con las bases de la orden publicada por el Ministerio de Hacienda. Alhaurín de la Torre ha sido uno de los 12 municipios de la provincia que se van a beneficiar de esta senda financiera.

El plan abarca un trabajo de dos años fruto del debate y de la participación de todos los departamentos municipales y, también, de la propia ciudadanía, ya que se trata de actuaciones en muchos casos solicitadas por los Consejos Sectoriales de Alhaurín de la Torre.