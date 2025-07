Cambio climático, conservación de Altamira, gramática o matemáticas, a debate la próxima semana en la UIMP

SANTANDER 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La gramática española, las matemáticas, el arte y patrimonio, el cambio climático, el cerebro humano, la seguridad, la creación de valor social, la movilidad y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea son las materias protagonistas de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander para la semana del 21 al 25 de julio.

Y es que en estos días se celebrará la 'XXIV Escuela de gramática española Emilio Alarcos. Lenguaje claro, verdad, accesibilidad' que abordará las referencias tradicionales de gramática y las diferentes dimensiones del lenguaje claro; la 'XXIV School of Mathematics Lluis Santaló. Structure and Approximation in C*-Algebras', que estudiará las nuevas tendencias en la estructura y la teoría de aproximación de las C*-álgebras; o la 'XII Escuela de Arte y Patrimonio Marcelino Sanz de Sauntuola. La conservación de Altamira', centrada en el estudio de los resultados y en los avances experimentados en el conocimiento del estado de conservación de la cueva de Altamira.

También la 'II Escuela de Geografía y Cambio Global. Cambio climático en España: causas, efectos y políticas', que pretende dar una visión completa de las causas, efectos, acciones y políticas fundamentales para la reducción de los efectos del cambio climático; 'El cerebro humano y de los demás animales: similitudes y diferencias', que pone el foco en conocer el origen evolutivo del cerebro humano y sus particularidades frente al de los demás animales; y 'Seguridad y ciberseguridad en transporte: nuevas tendencias para la protección física y digital en la movilidad del futuro', para abordar los desafíos y avances relacionados con la protección de sistemas en el sector transporte y nuevas tecnologías.

Entre el lunes 21 y miércoles 23 de julio tendrá lugar el encuentro 'Transferencia e intercambio de conocimiento para la creación de valor social', que busca reflejar la diversidad disciplinar, sectorial y profesional basándose en diferentes trayectorias y etapas de la carrera investigadora.

El miércoles 23 y jueves 24, el Palacio de la Magdalena acogerá el curso 'Movilidad y urbanismo. Encuentro de RedBici2025' donde se hablará sobre el caso inspirador de la ciudad de París, la adaptación del entorno construido a la movilidad ciclista, los retos para conseguir el objetivo y el impacto de las bicicletas compartidas, entre otros asuntos.

Además, del miércoles 23 al viernes 25 se llevará a cabo el 'VI Encuentro El Tribunal de Justicia de la UE como garante de Unión de Derecho', que tiene como objetivo aproximar al jurista español a la práctica que acontece cotidianamente ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal General de la Unión Europea.

ACTIVIDADES CULTURALES

En cuanto a las actividades culturales, a las 22.00 horas del lunes y dentro del ciclo de los 'Lunes clásicos', participantes del Encuentro de Música y Academia de Santander interpretarán obras de Kaupustin, Mompou, Chopin, Mozart, Schuber y Bizet en el Paraninfo de Las Llamas.

Además, a partir del 23 de julio y hasta 15 de septiembre, el Palacio del Embarcadero acogerá la exposición Breathing Bay de Juan Uslé, en colaboración con la Autoridad Portuaria de Santander.