Cultura dice que hay que transponer normativa UE para bajar IVA al arte y que compete a Hacienda:"Espero que sea pronto"

Obras expuestas durante la 45ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España (ARCO) en IFEMA, a 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). La feria de arte contemporáneo ARCOmadrid arranca este miércoles en IFEMA Madrid en una edición en - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Cultura, Jordí Martí, ha pedido "incorporar" en el ordenamiento normativo español la Directiva Europea y adoptar un IVA cultural reducido para artistas y galerías, una medida que compete al Ministerio de Hacienda. "Espero que sea lo antes posible", ha solicitado.

"Es una Directiva Europea, uno no se la puede saltar. Estoy convencido que cuando esto pase, que espero que sea lo antes posible, resolvamos esta cuestión sobre las diferencias de IVA en distintos estados miembros de la Unión Europea que pone en una situación -y comparto absolutamente- extremadamente difícil a los galeristas españoles", ha añadido Martí en un encuentro con la prensa este viernes en la feria de arte ARCO, que se está celebrando en IFEMA.

El secretario de Estado ha reconocido que se trata de un "problema" que se traduce en 'dumping fiscal' entre estados y de "competencia imposible de igualar" porque el mismo artista puede vender una obra grabada con diferentes tipos de impuesto dependiendo del país. En países como Francia, Alemania, Italia o Portugal, el impuesto oscila entre el 5 y el 8 por ciento, frente al 21 por ciento que se aplica en España.

"El Ministerio de Cultura desde el primer momento se posicionó a favor y el ministro lo hizo ya en la primera edición de ARCO que vino como ministro de Cultura a favor de la bajada del IVA. Una cuestión que quizá es un poco técnica pero que se entienda: esas son cosas que no se pueden hacer de un día para otro. Hay una Directiva Europea del año 2022 que es la que abre la posibilidad de que los Estados pongan IVA reducidos a la venta de obras de arte a través de galerías", ha explicado.

Así, esta Directiva Europea es la que aún no se ha transpuesto en España pero en otros países vecinos sí. "Está generando un problema complementario y para mí es el principal, no complementario. Se ha convertido en el principal, que es la diferencia entre Estados, lo vemos en la misma feria de ARCO y nos lo contaban ayer todos los galeristas con los que pude conversar", ha añadido Martí.

Precisamente, el miércoles -en el primer día de ARCO- decenas de artistas españoles protestaban contra el IVA cultural y reclamaban su reducción. Los artistas se congregaron a la entrada del pabellón 7 de IFEMA y se fotografiaron en señal de protesta con pegatinas en las que reclamaban "IVA Cultural ¡Ya!".

"No estamos hablando de privilegios, solo de igualdad, tanto con otros sectores culturales españoles, como con otros países en el sector del arte. No es algo ilógico", señalaban fuentes del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo en declaraciones a Europa Press.