El Govern balear y los consells insulares pedirán una reunión con la UE para abordar la crisis migratoria

Prohens ya ha solicitado una reunión con Frontex

PALMA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern y los consells insulares han expresado su intención de pedir una reunión con el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, para abordar la llegada de pateras a Baleares.

Lo ha dicho este lunes la presidenta autonómica, Marga Prohens, en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes de Baleares celebrada a lo largo de la mañana en Ibiza.

La crisis migratoria, que Prohens ha calificado como "uno de los principales problemas" del archipiélago y una de las "preocupaciones" de sus ciudadanos, ha sido uno de los tres temas que se han abordado en el encuentro entre las administraciones.

La presidenta del Ejecutivo ha subrayado su compromiso con la "defensa de las fronteras" y la "lucha contra las mafias" y ha insistido en la necesidad de actuar en los países de origen y de paso.

"Iremos a Europa y donde haga falta para decir que somos la frontera sur de Europa, que no nos pueden dejar solos, que esto no va de solidaridad ni de buenismo, sino de capacidad. Y Baleares no tiene más capacidad", ha incidido.

En esa línea, Prohens ha asegurado que ya ha solicitado una reunión con Frontex para pedirle su implicación en el control de los flujos migratorios que se dirigen a Baleares.

También ha recriminado su "inacción" al Gobierno central, al que ha pedido un "cambio drástico" en su política migratoria.

"La conclusión es la misma: Baleares ha llegado al límite", ha insistido la presidenta autonómica, haciendo referencia a la anterior conferencia autonómica, que versó monográficamente sobre la crisis migartoria.

En 2024, ha recordado, las Islas recibieron 1.200 menores migrantes no acompañados, lo que provocó la sobreocupación de los servicios de acogida en un 1.000 por ciento.

En esa línea, ha vuelto a rechazar el reparto de menores migrantes que se debatirá esta tarde en la reunión sectorial, algo en lo que han coincidido los presidentes insulares.

Para el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, la migración "sigue siendo el caballo de batalla", pues ha señalado que la situación que atraviesa la mayor de las Pitiusas es "límite".

"Reclamamos la implicación del Gobierno central, y se ha puesto sobre la mesa la necesidad y la posibilidad de trasladarnos a Bruselas para implicar a la diplomacia europea en este asunto", ha apuntado.

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha dicho que la crisis migratoria es el tema más preocupante que afronta ola isla. "Somos frontera sur, y Formentera es la isla más al sur del archipiélago. Es por donde entran más migrantes a lo largo del año", ha subrayado.

Aunque ha agradecido la "empatía y solidaridad" de Prohens, no ha hablado de las reiteradas reclamaciones dirigidas al Govern para que preste algún tipo de ayuda para la atención de menores migrantes no acompañados.

"Una empatía y solidaridad que de momento aún no he encontrado por parte del Estado. Espero que no tarden en subirse al barco y decidan ayudar a Formentera como lo necesita. Estamos en una situación de emergencia y necesitamos las ayudas de todo el mundo", ha subrayado.

Por último, el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, ha reconocido con la isla apenas soporta ningún tipo de presión migratoria, pero ha advertido que esta situación "es frágil y puede cambiar de forma rápida".