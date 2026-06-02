UE.- El Govern de Cataluña no comparte el nuevo reglamento de retorno de inmigrantes de la UE

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha defendido que el ejecutivo no comparte el nuevo reglamento de la Unión Europea (UE) de retorno de inmigrantes que endurece estas políticas y avala los centros de deportación.

"Nosotros apostamos por una sociedad de acogida, de cohesión, y no compartimos estos centros externalizados de atención de la inmigración", ha sostenido en rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.

También ha dicho que serán los eurodiputados quienes trasladen su posición sobre esta materia desde las diferentes familias políticas representadas en el Parlamento Europeo.