La industria farmacéutica pide una mejor definición de medicamentos de interés común en la Ley de Medicamentos Críticos

Producción de medicamentos. - FARMAINDUSTRIA

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Europea de la Industria Farmacéutica (Efpia), a la que pertenece Farmaindustria, ha acogido "con satisfacción" el posicionamiento adoptado por el Consejo de la Unión Europea sobre la Ley de Medicamentos Críticos, aunque ha pedido una definición más precisa de los medicamentos de interés común, que se limite a casos de fallos claros del mercado.

Según ha detallado en un comunicado, Efpia valora este posicionamiento como "un paso importante" para el refuerzo de la seguridad, disponibilidad y accesibilidad del suministro de medicamentos en Europa. Para que la normativa sea eficaz, apunta que debe ser "proporcionada" y evitar mecanismos amplios que puedan dispersar recursos y difuminar la línea entre problemas de suministro y retos más generales de acceso a medicamentos.

"La Ley de Medicamentos Críticos es una oportunidad para mejorar la seguridad del suministro y el acceso de los pacientes en toda Europa. La industria apoya plenamente estos objetivos, siempre que las medidas sean específicas, pragmáticas y viables. La capacidad de Europa para garantizar los medicamentos que necesitan los pacientes depende de un entorno competitivo en el que puedan prosperar la innovación y la fabricación farmacéuticas", ha señalado la directora general de Efpia, Nathalie Moll.

En un análisis del posicionamiento, la industria farmacéutica europea considera, en lo que se refiere a compra conjunta de medicamentos, que la futura ley puede ayudar a mejorar la disponibilidad en determinadas circunstancias, como emergencias sanitarias y fallos demostrables del mercado. Para que tenga éxito, ha indicado que no debe dar lugar a una proliferación de procedimientos que reduzcan la previsibilidad y la claridad para todas las partes implicadas o sobrecarguen los recursos nacionales y de la UE.

A este respecto, ha detallado que la compra conjunta debe ser voluntaria y debe estar orientada a apoyar y no a complicar la previsibilidad del suministro, proteger la confidencialidad de los precios, recompensar la calidad y la innovación, y permitir que los procesos nacionales se desarrollen en paralelo para evitar retrasos si no se lleva a cabo un procedimiento de compra conjunta.

En cuanto a los criterios de contratación pública, donde el Consejo de la Unión Europea ha incluido la obligación de que las decisiones de adquisición primen los criterios de resiliencia sobre el precio, Efpia ha reconocido esta ambición compartida. En concreto, ha precisado que criterios como la 'resiliencia', la 'seguridad del suministro' o la 'autonomía estratégica' deben ser proporcionados, centrarse en medicamentos críticos con vulnerabilidades demostradas y evitar enfoques preferenciales que puedan fragmentar las cadenas de suministro mundiales, infringir los compromisos internacionales de la UE y, en última instancia, socavar la competitividad de Europa.

Por último, la industria farmacéutica ve insuficiente el posicionamiento del Consejo sobre los requisitos de stocks de seguridad y la mejora de medidas que armonicen las reservas de los distintos países. En este sentido, ha abogado por normas más coherentes a nivel europeo, para que se armonicen los enfoques y se garantice que los requisitos sean eficaces y no distorsionen el mercado, siempre limitados a medicamentos críticos con vulnerabilidades demostrables en la cadena de suministro.