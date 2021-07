UE.- López Miras: "los fondos NEXT Generation deben llegar a todas las comunidades en situación de equidad"

Cree que, cuando termine el reparto, "no puede haber una diferencia de 20 puntos en la cuantía final entre unas comunidades y otras"

MURCIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha señalado que va a haber fondos del Plan NEXT Generation de la UE "para todos" pero cree que su reparto debe ser "equitativo" y "no puede convertirse en una competición" entre las autonomías. "O salimos de esta al mismo tiempo y podemos implementar ese dinero en proyectos todas las comunidades o, si no, España no los va a aprovechar como debería", ha aseverado.

López Miras ha contestado de esta forma en la I Jornada Next Generation, 'Fondos Europeos para la Recuperación', organizada por elEconomista y en la que ha intervenido junto a otros presidentes autonómicos.

En este sentido, López Miras ha considerado que "va a haber fondos para todos", ya que la cuantía establecida en el plan es "extraordinaria". En una situación "normal", ha advertido que España "no podría asumir la ejecución" de estos fondos que tienen que estar comprometidos en 2023 y ejecutados en 2026, en referencia a la capacidad del Gobierno central, las autonomías y los ayuntamientos.

A su juicio, el reparto de los fondos no puede convertirse en una "competición" porque "llevamos 16 meses muy duros" de gestión de la pandemia y que ha sido también un periodo de "competición". En concreto, ha recordado que las autonomías compitieron "por ver quién conseguía antes material sanitario, por ver quien tiene menos contagio, compitiendo cada día en los telediarios para ver quien vacuna más rápido o por ver quien tiene menor ocupación de las UCI".

En su opinión, los fondos de la UE "deben llegar a todas las regiones y, además, en situación de equidad". Hasta ahora, ha recordado que en las conferencias sectoriales no ha habido concurrencia competitiva ni cogobernanza, sino que solo se ha dicho los fondos que le corresponden a cada comunidad "sin explicar el criterio".

En cualquier caso, ha señalado que este criterio "no se ha basado en el establecido por la Comisión Europea para hacer llegar los fondos a los estados miembros, es decir, no se ha hecho en base ala población, la tasa de desempleo o el PIB".

López Miras ha apostado por ejercer la "participación y la cogobernanza", sentando en una mesa a las administraciones y a los empresarios para ponerse de acuerdo en cuales son los proyectos más importantes, los ejes decisivos que hay que priorizar y en qué comunidades autónomas pueden ser más productivos.

No se ha mostrado en contra de la concurrencia competitiva porque ha admitido que hay proyectos que serán "mucho más competitivos" en unas comunidades que en otras. Sin embargo, cree que, cuando termine el reparto, "no puede haber una diferencia de 20 puntos en la cuantía final entre unas comunidades y otras, como sucede con el sistema de financiación autonómica".

Ha lamentado que la Región de Murcia es la que "menos dinero ha recibido" de todos los fondos que se han repartido hasta ahora para la gestión del Covid; al igual que Murcia es "junto a valencia" la comunidad que "menos recibe cada año del sistema de financiación".

"PROTAGONISMO DE LAS COMUNIDADES"

López Miras ha reconocido que desconoce si la ejecución de los fondos se hará al 50% entre el Gobierno central y las comunidades, a pesar de que es el porcentaje que "en teoría" le corresponde a las autonomías. "Pero es cierto que vamos a tener un papel protagonista en la gestión de estos fondos, como la hemos tenido en los últimos 16 meses en la gestión de la pandemia", ha afirmado.

En concreto, ha señalado que las comunidades han teido este papel protagonista en la gestión de la pandemia por sus propias competencias, pero también "por una falta evidente de coordinación por parte de quien debía coordinar a nivel nacional esta pandemia".

Ha señalado que el Gobierno murciano adoptó "desde el primer momento" las decisiones que "debía tomar basadas en criterios técnicos". "Tomamos decisiones arriesgadas, creo que valientes, certeras y a tiempo que hoy nos sitúan en una posición positiva para iniciar esa reactivación económica", ha añadido.

Por ejemplo, ha ensalzado que "hoy podemos decir que apenas tenemos ocupación hospitalaria, con 19 personas en toda la Región y 7 camas de UCI; llevamos semanas sin fallecidos; y somos la comunidad de la península con menor tasa de mortalidad que, para mí, sin duda es lo más importante", ha señalado.

De forma paralela a la gestión sanitaria, ha ensalzado que el Gobierno regional empezó a pensar en que los sectores productivos de la Región "no salieran más perjudicados de lo que ya iban a salir por la pandemia". Entre otras cosas, ha recordado que el Gobierno murciano puso en marcha dos planes de rescate con ayudas directas a la hostelería y al sector turístico.

"También nos preocupamos mucho de que, sobre todo, aquellas medianas empresas y autónomos de la Región que eran proveedores de la Comunidad pudieran cobrar en tiempo y forma, de tal manera que, en los últimos 11 meses, Murcia ha sido la comunidad que ha liderado el pago medio a proveedores con 4,58 días", ha destacado.

Al mismo tiempo, el Gobierno murciano también empezó a coordinar "aquellos proyectos" que tenían que "transformar el modelo productivo de la Región". El objetivo, añade, era "implementar de la forma más rápida posible la salida de esta crisis" generada por la pandemia.

"A pesar de que la Región ha tenido una caída del PIB del 8%, ha sido dos puntos menos que la media nacional, a lo que ha contribuido mucho el sector primario y la inercia que llevaba la Comunidad", según López Miras. Y es que Murcia ha sido la tercera comunidad que más ha crecido en la última década respecto al PIB, que aumentó un 2,4% el último año antes de la pandemia.

EJES DE NEXT CARM

En cuanto el Gobierno murciano tuvo conocimiento de los fondos de recuperación y resiliencia de la UE, sentó en una mesa a todos los sectores productivos de la Comunidad capaces de aportar conocimiento para establecer estos planes. En concreto, el Gobierno regional se reunió con más de 200 colectivos y diseñó su propio plan 'NEXT CARM' con más de 1.051 proyectos y más de 15.000 millones de euros.

"Esta es la base con la que vamos a optar a estos fondos de la UE", según López Miras, quien cree que este dinero tiene que dar a la Región y a España "una salida más rápida de la crisis" pero también una transformación del modelo productivo.

En primer lugar, le gustaría usar estos fondos para convertir a la Región en uno de los polos industriales y energéticos que se basen en las nuevas energías (hidrógeno, gas o fotovoltaicas); así como convertirse en uno de centros logísticos sostenibles del sur de Europa.

"Creemos que tenemos conocimiento de sobra para exportarlo en la gestión hídrica y agroalimentaria", según López Miras. Así, ha destacado que la Región es "uno de los centros de referencia mundial en la gestión hídrica". Y es que, por ejemplo, ha señalado que la reutilización del agua en Europa se sitúa en torno al 4%, en España en torno al 7% y en la Región de Murcia en el 98%.

Su objetivo es también aprovechar que "Murcia es la huerta de Europa" para convertirse en el "centro que exporte conocimiento, talento y tecnología" a este respecto a toda España y a Europa. "La importancia del sector agroalimentario en la Región se ha demsotrado en esta última etapa, ya que en los momentos más difíciles de ese confinamiento total los supermercados seguían teniendo alimentos", ha manifestado.

Su objetivo es también transformar el sector turístico de la Región y ha señalado que la digitalización también va a ser un "eje importante" de estos fondos y permitirá "combatir la despoblación, garantizar la igualdad del acceso del ciudadano a la administración y mejorar la calidad en la Sanidad y la Educación".