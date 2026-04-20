UE.- Marlaska reclama "más firmeza" contra 'narcolanchas' y semisumergibles en la nueva Estrategia de Drogas de la UE

Los ministros del Interior y de Justicia, Fernando Grande-Marlaska y Félix Bolaños, en la sexta reunión en París de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este lunes "intensificar la respuesta" dentro de la nueva Estrategia de Drogas de la Unión Europea 2026-2030 para luchar contra las embarcaciones rápidas, las 'narcolanchas' o 'go-fast', así como también contra los semisumergibles.

"Debemos actuar con más firmeza contra los facilitadores logísticos que sostienen la actividad de estas redes", ha explicado en París, donde Marlaska ha participado en la sexta reunión de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado.

Durante su intervención en la cumbre, Marlaska ha elogiado la nueva estrategia de drogas comunitaria como "un buen punto de partida" para ofrecer una respuesta "coordinada, multidisciplinar y europea" frente a un fenómeno criminal violento, "que es cada vez más flexible y transnacional".

El ministro ha destacado también la importancia de la dimensión exterior en la lucha contra el narcotráfico que, en su opinión, exige actuar no solo dentro de la Unión Europea, sino también en origen, en tránsito y en cooperación con otras regiones afectadas.

INCORPORAR A PORTUGAL EN LA COALICIÓN

"América Latina y el Caribe son prioritarias", ha subrayado. En esa línea, ha solicitado la incorporación de Portugal a la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado por su "posición geoestratégica clave" entre Europa, África y América.

"Es un nodo esencial en los flujos marítimos y logísticos, muy relevante para la detección temprana y la interrupción de rutas ilícitas en el Atlántico", ha señalado.

Marlaska, que ha asistido al encuentro junto al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha trasladado a sus socios de coalición la petición de adhesión realizada por su homólogo luso, Luis Neves, durante el encuentro que mantuvieron el pasado 6 de marzo con motivo de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa, celebrada en La Rábida (Huelva).

El ministro ha defendido el "compromiso sólido y sostenido con la cooperación policial y judicial internacional" de Portugal y ha enfatizado el "valor estratégico" de sus lazos históricos, culturales y lingüísticos con África y Brasil para seguir mejorando la coordinación de investigaciones y el intercambio de información con regiones de especial interés operativo para la Unión Europea.

Durante su intervención, Marlaska se ha referido también a la visita realizada el pasado 10 de abril al Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), en Lisboa, que ha definido como un "modelo avanzado" de integración de inteligencia marítima y aérea, de coordinación operativa en tiempo real y de activación de medidas de acción conjunta entre fuerzas policiales, aduanas y medios operativos de múltiples países.

DECLARACIÓN CONJUNTA EN PARÍS

Por otra parte, los miembros de la Coalición han adoptado en París una declaración conjunta que incluye su plan de acción para los próximos tres años, hasta 2028, enfocado a cinco grandes prioridades: desmantelar las redes criminales internacionales; avanzar hacia nodos logísticos resilientes y la seguridad marítima, en apoyo de la Alianza Europea de Puertos; atacar los flujos financieros y activos ilícitos; actuar en materia de prevención; y reforzar la cooperación internacional.

La Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado nació en 2021 en Bruselas, a iniciativa de Países Bajos, con el objetivo de reforzar la cooperación en la lucha contra la criminalidad grave y el narcotráfico.

En su fundación participaron los ministros responsables de Seguridad y Justicia de Bélgica, Francia, Países Bajos y España, países a los que se han sumado posteriormente Alemania e Italia, en 2023, y Suecia, en 2024. La reunión celebrada este lunes en París es la sexta de la Coalición tras las organizadas en Bruselas (2021), Ámsterdam (2022), Amberes (2023), Hamburgo (2024) y Cádiz (2025).