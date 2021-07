UE.- Un observatorio de ondas gravitacionales y un acelerador de plasma, nuevas infraestructuras científicas aprobadas por UE

Suponen 4.100 millones de inversión en ciencia de excelencia para dar respuesta a los retos a los que se enfrenta Europa

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Foro Estratégico Europeo de Infraestructuras de Investigación (ESFRI), instrumento estratégico para la definición de políticas sobre infraestructuras de investigación en Europa aprobado en 2002 a instancias del Consejo Europeo de la UE, ha propuesto incluir 11 nuevos proyectos en la hoja de ruta ESFRI 2021. Entre esos proyectos, destaca un observatorio de ondas gravitacionales y un acelerador de plasma.

Las 11 nuevas Infraestructuras de Investigación que se incluirán en su Hoja de Ruta 2021 suponen una inversión en ciencia de excelencia de 4.100 millones de euros, que contribuirán a dar respuesta a los retos a los que se enfrenta Europa.

Tras dos años de trabajo y un exhaustivo procedimiento de evaluación y selección, ESFRI ha anunciado las propuestas que, tras la evaluación de su calidad científica y madurez de su proyecto de implementación, se incluirán como nuevos Proyectos en la Hoja de Ruta ESFRI 2021.

Los nuevos proyectos de ESFRI son: el Einstein Telescope (ET), el primer y más avanzado observatorio de ondas gravitacionales de tercera generación, con una sensibilidad sin precedentes que situará a Europa en la vanguardia de la investigación de las ondas gravitacionales.

En segundo lugar, también se encuentra EuPRAXIA (European Plasma Research Accelerator with Excellence in Applications), una instalación de aceleración distribuida, compacta e innovadora basada en la tecnología del plasma, que prevé la construcción de un acelerador de plasma por haz de electrones en el área metropolitana de Roma, y un acelerador de plasma accionado por láser en territorio europeo.

Asimismo, se incluirá en la Hoja de Ruta ESFRI 2021 EBRAINS (European Brain Research Infrastructures), una infraestructura digital distribuida en la interfaz de la neurociencia, la informática y la tecnología, que ofrece a los científicos herramientas y servicios avanzados para la investigación del cerebro.

Así como EIRENE RI (Environmental Exposure assessment in Europe - Research Infrastructure), una infraestructura de investigación para la evaluación de la exposición ambiental en Europa, la primera infraestructura de la UE sobre el exposoma humano (determinantes ambientales de la salud).

Otro de los proyectos es GGP (The Generations and Gender Programme), cuyo objetivo es proporcionar datos longitudinales de alta calidad y comparables entre países para responder a los apremiantes retos científicos y sociales sobre la dinámica de la población y la familia.

También se encuentra entre los proyectos GUIDE (Growing Up in Digital Europe-EuroCohort), la primera encuesta comparativa de cohortes de nacimiento de Europa, cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de políticas sociales para mejorar el bienestar de los niños, los jóvenes y sus familias en toda Europa.

CIENCIA ABIERTA, RELIGIÓN Y BIG DATA

Del mismo modo, está MARINERG-i, infraestructura de investigación sobre energías renovables en alta mar, que se propone convertirse en la principal infraestructura de investigación distribuida a nivel internacional en el sector de las energías renovables en alta mar (ORE), con una red de instalaciones de ensayo repartidas por toda Europa.

En cuanto a OPERAS (Open Access in the European Research Area through Scholarly Communication), se trata de una infraestructura distribuida para fomentar la ciencia abierta y mejorar las prácticas de comunicación académica en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades (SSH) en consonancia con la nube europea de ciencia abierta (EOSC).

También se ha incluido RESILIENCE (Infraestructura de Estudios Religiosos: Herramientas, Innovación, Expertos, Conexiones y Centros), una infraestructura científica única e interdisciplinar para todos los Estudios Religiosos, que construirá una plataforma de alto rendimiento, suministrando herramientas y acceso a datos físicos y digitales a los académicos de todas las disciplinas científicas.

Otro proyecto es SLICES (Scientific Large-scale Infrastructure for Computing/Communication Experimental Studies), una infraestructura científica de gran escala para estudios experimentales de computación/comunicación, que ambiciona convertirse en una infraestructura de investigación de impacto en Ciencias Digitales, incluyendo consideraciones en materia de consumo energético para la implementación del Pacto Verde.

Y SoBigData++ RI (European Integrated Infrastructure for Social Mining and Big Data Analytics) es un recurso para compartir datos, métodos, habilidades de investigación y recursos computacionales para apoyar la comprensión de los fenómenos sociales desde la perspectiva del Big Data.

PROPUESTAS APROBADAS POR ESPAÑA

El Ministerio de Ciencia e Innovación, previo a la remisión final de las propuestas a la convocatoria ESFRI, hizo una llamada para identificar y evaluar las propuestas que pudieran tener interés para la comunidad científica nacional.

El proceso concluyó con la remisión de cartas de apoyo a ocho de las propuestas presentadas en el proceso nacional, de las que seis están entre las 11 que se propone que sean incluidas en la nueva Hoja de Ruta ESFRI. Estas propuestas son: EBRAINS, ET, GGP, GUIDE, MARINERG-I y SLICES.