UE.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 12 de diciembre

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Díaz, al presidente: "Así no se puede continuar. Es muy grave""

-- "Alemania acusa a Rusia de un ciberataque y de injerencia en las elecciones"

EL MUNDO

-- "La UCO investiga contratos del ex jefe de Gabinete de Sánchez"

-- "Rebelión en el PSOE por falta de "sensibilidad" con los casos de acoso"

ABC

-- "Sánchez receta "aguantar hasta que escampe" mientras crecen los escándalos sexuales"

-- "La UCO sigue el rastro de Leire y Servinabar hasta Corres, Hacienda y Transición Ecológica"

LA RAZÓN

-- "La UCO sitúa al PSOE ante "un mes crítico" por la corrupción"

-- "España se aleja del freno a la inflación en la UE: los precios suben un 3% en noviembre"

LA VANGUARDIA

-- "La Guardia Civil investiga contratos de Correos y dos ministerios"

-- "La jueza de la dana cita a declarar a Feijóo y pide sus mensajes con Mazón"

EL PERIÓDICO

-- "El goteo de casos de acoso sexual sacude al PSOE"

-- "Seat asegura su futuro con la nueva planta de ensamblaje de baterías en Martorell"