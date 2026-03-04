Pumpido llama a equilibrar el derecho de la UE y los tribunales constitucionales para no dañar la identidad de cada país

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante una jornada sobre la Constitución española, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). La jornada ha sido organizada - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha llamado a mantener el "necesario equilibrio" entre el derecho de la Unión Europea (UE) y la "supremacía" de los tribunales constitucionales para evitar que ningún país tenga que renunciar a los "elementos esenciales" de su identidad nacional.

En su intervención durante la reunión bilateral mantenida ayer, martes, con los miembros del Tribunal Constitucional de Portugal en Lisboa, presidida por su presidente, José João Abrantes, Conde-Pumpido ha señalado que el "principal reto" del constitucionalismo europeo es "articular" el derecho europeo y el papel de los tribunales constitucionales.

Todo ello "sin desnaturalizar ni el proyecto de la UE ni la legitimidad constitucional interna", según ha informado el TC en una nota de prensa.

"TENSIÓN" ENTRE EL TJUE Y LA "SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL EUROPEA"

El presidente del TC ha manifestado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está aproximándose a ser un "Tribunal Constitucional Supranacional" al asumir funciones de "garante estructural del Estado de derecho" en los estados miembros de la Unión, lo que "intensifica la tensión" con la supremacía constitucional interna, "que constituye la esencia del funcionamiento de los tribunales nacionales".

Frente a las críticas de los tribunales constitucionales de Alemania, Italia y otros países de Europa Central, que consideran "injustificadas las "expansiones competenciales" del TJUE, según ha dicho, Conde-Pumpido ha abogado por gestionar el "conflicto" en clave de "cooperación" y no de "confrontación, con una "interpretación cooperativa y leal".

Bajo su punto de vista, la apertura al derecho de la Unión Europea no puede afectar a los derechos fundamentales garantizados en la Constitución ni a la identidad nacional, en tanto que su "respeto" está "expresamente recogido" en el artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea, por lo que "no puede ser puramente retórico".

Es por ello que ha reclamado "autocontención" al TJUE, así como prestar atención para evitar que la cuestión prejudicial se pueda convertir en un instrumento para el desplazamiento estratégico de controversias internas de los Estados miembros, tanto constitucionales como políticas.