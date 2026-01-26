Telefónica y Fujitsu amplian por 129 milllones el superordenador MareNostrum 5 para la factoría de IA del BSC

El MareNostrum 5 en una foto de archivo. - MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), la empresa conjunta de supercomputación de la Unión Europea (UE), ha adjudicado por 129 millones de euros el proyecto de ampliación del supercomputador MareNostrum 5 del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) al consorcio liderado por Fsas Technologies --la rama de Fujitsu especializada en computación de alto rendimiento e inteligencia articial (IA)-- y Telefónica, lo que permitirá impulsar la factoría de IA del BSC.

El proyecto está cofinanciado al 50% por EuroHPC y un conjunto de países compuesto por España, Portugal y Turquía, han informado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el BSC en sendos comunicados de este lunes.

El objetivo de la factoría, una de las 7 primeras aprobadas por la Comisión Europea en diciembre de 2024, es "democratizar el acceso a la infraestructura de supercomputación avanzada" al ofrecer capacidad de cómputo y almacenamiento a pymes y startups de toda Europa, así como a la administración pública, para entrenar modelos de IA y desarrollar sistemas innovadores con esta tecnología.

DOS NUEVAS PARTICIONES

La ampliación contará con la instalación de dos nuevas particiones de cómputo --una para entrenar modelos de lenguaje (LLMs) y otra para aplicarlos (inferencia)--, mejorará las capacidades de almacenamiento y añadirá un conjunto de software especializado.

La máquina, que se instalará durante el primer semestre de 2026, usará dos espacios del BSC-CNS interconectados --el centro de datos de la sede del BSC y la capilla de Torre Girona-- y contará con tecnologías de Supermicro (en hardware), IBM (en almacenamiento y software), VAST (en almacenamiento) y Nvidia (en software y hardware).

Con la extensión de MareNostrum 5, EuroHPC y el BSC quieren impulsar "las capacidades de supercomputación de IA de Europa" y facilitar la adopción y el uso de esta tecnología por parte de la industria y la administración.

España, Alemania y Polonia son los tres únicos países de la UE que cuentan con dos factorías de IA tras la reciente aprobación por parte de la Comisión Europea de una segunda infraestructura de estas características en el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga).