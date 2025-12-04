La UER celebra desde hoy su 95ª Asamblea General con el debate de la participación de Israel en Eurovisión

Archivo - 15 May 2025, Switzerland, Basel: Yuval Raphael from Israel sings "New Day Will Rise" during the second semi-final of the 69th Eurovision Song Contest at the St. Jakobshalle. Photo: Jens Büttner/dpa - Jens Büttner/dpa - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) celebrará este jueves y viernes su 95ª Asamblea General, que reúne a directores generales y altos dirigentes de las organizaciones miembros de la UER, quienes debatirán sobre la participación de Israel en el próximo Festival de Eurovisión. La presencia del Estado israelí ha sido cuestionada por varios países, entre ellos España, al considerar que está llevando a cabo un genocidio en Gaza.

Junto a España --miembro del grupo de los cinco mayores contribuyentes a la UER conocido como 'Big Five'--, otros cuatro países han condicionado su presencia en el certamen del próximo año a la expulsión de Israel: Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTVSLO), Islandia (RÚV) y Países Bajos (AVROTROS).

En cambio, Alemania se ha posicionado a favor de que Israel siga participando en Eurovisión 2026. De hecho, el canciller alemán, Friedrich Merz, considera que Alemania debería retirarse de la próxima edición si se excluye a Israel. "Creo que es un escándalo que se esté discutiendo siquiera. Israel tiene que estar allí", dijo en una entrevista a la cadena estatal ARD.

Ante las presiones, la UER anunció una votación extraordinaria en noviembre entre sus miembros para decidir sobre la participación de Israel en Eurovisión 2026. Sin embargo, posteriormente, comunicó su cancelación y que el asunto se debatiría de forma presencial en la Asamblea General de invierno, a la espera de las negociaciones de paz y argumentando la necesidad de "un debate abierto".

Además, la semana pasada la Unión Europea de Radiodifusión dio a conocer un serie de cambios en la normativa, aprobados por el Grupo de Referencia de Eurovisión y centrados en el voto, los jurados y los límites a las campañas de promoción, "diseñadas para reforzar la confianza, la transparencia y la participación del público".

"Hemos escuchado y hemos actuado", declaró entonces el director del festival, Martin Green, quien sostiene que "la neutralidad e integridad" de Eurovisión son de "suma importancia" para la UER, sus miembros y todo su público. Por su parte, los miembros de la UER, que se reúnan en la Asamblea General, deberán considerar este paquete de medidas y decidir si son suficientes para abordar sus "preocupaciones, sin someter la participación a votación".

LA POSICIÓN DE ESPAÑA "NO SE HA VISTO ALTERADA"

En el caso de España, el presidente de RTVE, José Pablo López, ha asegurado que la "posición de RTVE no se ha visto alterada" respecto a la participación de Israel y cree que las medidas adoptadas son "insuficientes". En este sentido, el presidente se ha reafirmado en que la presencia de Israel en el concurso es "insostenible" por el "genocidio" que se ha perpetrado en Gaza y por su "incumplimiento sistemático" de las normas del certamen.

Según López, "la UER sabe que estas medidas son un avance, pero que no son suficientes" y, sobre todo, "dejan sin sanción la actuación de Israel durante este tiempo". "Son necesarias más medidas y ese va a ser el planteamiento que vamos a llevar a la próxima Asamblea General que se celebrará los días 4 y 5", apostillaba el presidente en una comparecencia ante las Cortes.

El Festival de Eurovisión 2026 se celebrará en Viena (Austria), en el Wiener Stadthalle, con semifinales los días 12 y 14 de mayo, y la final el 16 de mayo, después de que Austria ganara la edición de 2025 con la canción 'Wasted Love', interpretada por JJ. La lista completa de las emisoras participantes en la competición del próximo año se dará a conocer antes de Navidad.

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la UER y posee todos los poderes necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Unión, incluida la definición de la estrategia de la organización y la aprobación de sus finanzas. La Asamblea se reúne dos veces al año: la sesión de verano está abierta a todos los miembros y asociados y es organizada por una organización miembro; la sesión de invierno está limitada a los miembros y se celebra en Ginebra.