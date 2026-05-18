VÍDEO: Albares denuncia la retención "ilegal" por Israel de entre una y dos decenas de españoles de la flotilla a Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece junto al ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Egipcios en el Extranjero, Badr Abdelaty, ante los medios en una rueda de prensa conjunta, - Alberto Ortega - Europa Press

La encargada de negocios israelí, convocada en Exteriores para trasladarle la "protesta"

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha denunciado que entre una y dos decenas de activistas españoles que viajaban en la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza han sido retenidos por Israel, después de que hayan sido interceptada en las últimas horas en aguas internacionales varias de las embarcaciones.

En rueda de prensa tras reunirse con su homólogo de Egipto, Badr Abdelaty, ha indicado que serían unos 45 los españoles que viajaban a bordo de las embarcaciones que integraban esta flotilla y que la Marina israelí ha interceptado este lunes en aguas próximas a Chipre, a unas 250 millas náuticas de Gaza.

"No tengo la cifra exacta de españoles, sería en torno a los 45 españoles (...) y entre una y dos decenas de ellos estarían, según la información que tengo, ya retenidos por las fuerzas israelíes en estos momentos", ha indicado, precisando que ya está en contacto con otros países que también contaban con nacionales a bordo. En concreto, habría unos 500 activistas de 45 países.

Este abordaje en aguas internacionales "es una nueva violación del Derecho Internacional apenas 15 días después de la anterior interceptación totalmente ilegal", ha denunciado, en referencia a la Global Sumud Flotilla, interceptada el pasado 29 de abril en aguas próximas a Grecia cuando se dirigía a Gaza.

Entonces, Israel solo se llevó a su territorio a dos de los activistas, el español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, quienes fueron encarcelados y liberados diez días después, mientras que el resto de activistas fueron desembarcados en Creta.

Ahora, Albares ha indicado que por ahora desconocen cómo van a actuar las autoridades israelíes. "Lo que sí sé es que están violando el derecho internacional y el derecho del mar. Lo que sí sé es que ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción ni ninguna potestad sobre ningún español o española que van en esos barcos en estos momentos". "Hagan lo que hagan, los desembarquen en Chipre, los lleven a Israel, es inaceptable y es en todo caso una detención ilegal", ha remarcado.

NUEVA CONVOCATORIA DE LA ENCARGADA DE NEGOCIOS

Precisamente, por este motivo, ha informado de que la encargada de negocios de Israel en España, Dana Ehrlich, ha sido convocada esta misma mañana en el Ministerio de Exteriores para trasladarle la "protesta formal y enérgica" por parte del Gobierno español por lo que ha calificado de "interceptación ilegal".

Albares ha asegurado que está siguiendo "minuto a minuto" la situación de los españoles que viajan en esta flotilla, que ha defendido que es "pacífica", y que las embajadas en Nicosia, Tel Aviv y del resto de la región están plenamente operativas desde el primer momento al igual que el Centro de Emergencia Consular en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Por otra parte, el jefe de la diplomacia se ha referido también al conflicto en Irán, insistiendo una vez más en que no cabe una solución militar, algo con lo que ha coincidido su homólogo egipcio. "Estoy tremendamente preocupado", ha reconocido, esgrimiendo que "'status quo' actual es absolutamente insostenible".

"Esta situación no se puede prolongar mucho más tiempo así, porque dado el equilibrio y la concentración de fuerzas en estos momentos" tanto en el estrecho de Ormuz como en el sur de Líbano, "donde Israel está aplicando la misma estrategia política y militar que aplicó en Gaza, el riesgo de un altercado serio que derive en un conflicto todavía más grave, pues es un riesgo alto".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a "todas las partes" a que la extensión del alto el fuego durante 45 días "se consolide" y se siga negociando, recordado que ya en el pasado "a través de la diplomacia y de la negociación fue posible llegar a acuerdos" sobre el uso civil de la energía nuclear por parte de Irán".

Precisamente, el ministro egipcio ha explicado que ha aprovechado para informar a Albares sobre los "esfuerzos" que su país junto con otros de la región están realizando para "desescalar" la situación y propiciar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Asimismo, los dos ministros han coincidido en la necesidad de que se garantice la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Albares también se ha referido a la situación en Gaza, lamentando que las consecuencias del bloqueo del estrecho de Ormuz haya provocado el olvido de lo que ocurre en Gaza donde la fase dos del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, "no está entrando en vigor y la fase 1 tiene violaciones sistemáticas".

"La situación en Cisjordania es exactamente igual de grave, siguen extendiéndose los asentamientos ilegales, la violencia de los colonos sigue en aumento", ha denunciado, felicitándose de que la UE finalmente haya dado el paso de sancionar a los colonos violentos. Después de esas sanciones, ha sostenido, "tienen que venir otras más".

Por otra parte, los dos ministros se han felicitado del "excelente" nivel de la relación bilateral, que ambos gobiernos acordaron elevar a asociación estratégica el año pasado. En este sentido, el ministro egipcio ha confiado en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda visitar Egipto este año a invitación del presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi.

SUDÁN

Los dos ministros también han mencionado la guerra civil en Sudán. "El riesgo de división del país me parece cada vez más evidente y lamento profundamente que se siga insistiendo en una solución militar", ha señalado Albares, subrayando que este conflicto ha provocado una de las mayores catástrofes humanitarias a nivel mundial "en muchas ocasiones sin el interés mediático que debería".

"Lo que está ocurriendo en Sudán es también una vergüenza para la humanidad y por ello vamos a trabajar conjuntamente para impulsar el proceso de paz y para la futura reconstrucción de Sudán", ha añadido.

Por su parte, el ministro egipcio, país muy próximo al presidente y jefe de las Fuerzas Armadas, Abdelfatá al Burhan, y enfrentado al líder de las Fuerzas de Reacción Rápida (RSF), Mohamed Ramdan Dagalo, ha defendido la necesidad de que los "países vecinos", en aparente referencia a Etiopía, "controlen el tráfico de armas hacia Sudán para que esto no continúe".

"Hemos hablado de los esfuerzos internacionales para llegar primero a una tregua humanitaria, que puede durar de tres a seis meses" para que pueda entrar la ayuda humanitaria necesaria y "luego un cese el fuego para dar lugar a un proceso en Sudán que sea global, no excluyente, sin injerencias extranjeras", ha detallado Abdelaty.

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