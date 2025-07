VÍDEO: Albares reclama unión de los demócratas ante los disturbios racistas en Torre Pacheco: "No representan a España"

BRUSELAS 15 Jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado este martes que los disturbios racistas que se están produciendo en Torre Pacheco, Murcia, son "inaceptables" y no representan a España, llamando a que las fuerzas demócratas unan fuerzas ante lo que considera una "lacra xenófoba".

"La situación que llevamos días viviendo en Torre Pacheco, en España, es absolutamente inaceptable. No representa a España, no nos representa a los españoles", ha asegurado en declaraciones a la llegada a la cita de ministros de Exteriores de los 27 en Bruselas, donde ha insistido en que España es una sociedad "tolerante, acogedora, plural y diversa" y donde los discursos de odio y la xenofobia "no tienen cabida".

Frente a los incidentes registrados en esta localidad de Murcia, el ministro ha pedido que las "fuerzas demócratas" cierren filas y se unan frente a la "lacra del racismo y la xenofobia", apuntando a cuando los partidos políticos sumaron fuerzas ante el terrorismo.

"La xenofobia y el racismo son siempre despreciables y hay que combatirlos, hay que combatirlos de frente, dejando claro que jamás lo vamos a tolerar", ha incidido, para recalcar que los demócratas no pueden permitir que se rompa la convivencia y la sociedad.

La agresión la semana pasada a un hombre de 68 años en la localidad murciana de Torre Pacheco desató violentos incidentes durante varias noches, con llamamientos en redes sociales de grupos ultras de incitación a la violencia contra los inmigrantes.

