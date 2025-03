VÍDEO:Álvarez (UGT) tilda de "gran noticia" el acuerdo en defensa de UE y lo ve como oportunidad para "vertebrar" Europa

TOLEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha valorado este viernes como "una gran noticia" el acuerdo alcanzado por los líderes de la Unión Europea en materia de defensa, un elemento que, bajo su punto de vista, puede "vertebrar" el Viejo Continente.

Así lo ha indicado durante su intervención en el IV Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, donde ha estado acompañado por el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, el presidente de ATA, Lorezo Amor, el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, y el presidente de Fedeto, Javier de Antonio.

"Yo soy europeísta y creo que España sin Europa no va a ir a ningún sitio y no seremos nada en este contexto global", ha indicado para agregar que "es evidente" que la OTAN, mientras Donald Trump sea presidente de Estados Unidos, "no nos sirve de instrumento de defensa y es evidente que Europa tiene enemigos".

"Creo que efectivamente hay que ir a ese proceso de inversión, que a mí me parece que además también es una oportunidad para España", ha agregado.

Es por ello por lo que ha deseado que España sea capaz en este proceso de que la industria de defensa se desarrolle y sea "un motor" no sólo desde el punto de vista de la producción sino también desde el punto de vista de investigación y el desarrollo.

