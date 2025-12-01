VÍDEO:España dedicará más de 700 millones del fondo SAFE a blindados y radares y liderará la coalición marítima de la UE

La Alta Representante, Kaja Kallas, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el seno del consejo de Defensa de la UE. - FRANCOIS LENOIR // EUROPEAN COUNCIL

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este lunes que España dedicará más de 700 millones de euros de los préstamos SAFE, el fondo europeo para invertir en defensa, a la adquisición de vehículos blindados y radares, y que liderará la coalición de capacidades marítima de la Unión Europea.

En declaraciones a la prensa al término de la reunión con sus homólogos europeos en Bruselas, la titular de Defensa ha señalado que trabajará conjuntamente con países como Portugal o Letonia para compras de vehículos blindados. Según ha concretado, Defensa invertirá en los modelos VAMTAC y ASCOD, al tiempo que ha señalado el interés español en la compra de radares y de desarrollar más capacidades de ciberseguridad.

En todo caso, Robles ha valorado que SAFE es un mecanismo que "facilita el trabajo conjunto entre los países", un día después de que acabara el plazo para que los Estados miembros interesados presentaran sus planes nacionales. En total, los préstamos incentivarán las compras conjuntas de equipos militares con préstamos de 150.000 millones, de los que provisionalmente España tiene asignados unos 1.000 millones.

Así las cosas, la ministra de Defensa ha detallado que el plan español contempla que 215 millones de estos fondos vayan a distintas vías de apoyo a Ucrania, mientras que más de 700 irán a parar a programas de desarrollo de las Fuerzas Armadas españolas.

ESPAÑA LIDERARÁ LA COALICIÓN DE CAPACIDADES MARÍTIMAS

Respecto al impulso de capacidades militares conjuntas en la UE, que cuenta con hitos y calendarios concretos, en el marco de su estrategia de Defensa para 2030, España ha confirmado en la reunión con sus socios europeos su intención de liderar la coalición relativa al dominio naval.

"Hemos hablado de las capacidades para trabajar conjuntamente entre distintos países. España va a estar en cinco capacidades diferentes", ha argumentado Robles, quien ha detallado que "todo lo relativo al dominio marítimo" interesa a España por lo que va a "coliderar" esta coalición.

"Entendemos que Europa tiene que tener un protagonismo muy especial y todo lo que hace referencia al dominio en el ámbito de los mares, que quizás es una de las materias que había estado más abandonada", ha explicado.

El plan de la UE es formar nueve coaliciones de Estados miembros para abordar el desarrollo y la compra conjunta de armamento y medios militares que escasean en los Ejércitos europeos. En concreto los grupos se enfocarán en el ámbito de la defensa aérea y antimisiles; facilitadores estratégicos; movilidad militar; sistemas de artillería; ciberdefensa, inteligencia artificial y guerra electrónica; misiles y municiones; drones y antidrones; combate terrestre; y ámbito marítimo.

El calendario previsto por el Ejecutivo europeo es que estos equipos de Estados miembros se conformen para el verano de 2026, con la idea de que los contratos de armamento y equipos militares estén listos para 2028.

