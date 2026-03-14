Ursula von der Leyen.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 14 de marzo

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Cuba negocia con Trump bajo la amenaza del colapso"

-- "EEUU levanta las sanciones al petróleo ruso"

EL MUNDO

-- "Trump libera 10.000 millones del petróleo de Putin para pagar su guerra"

-- "El PP ante Vox: "El domingo es clave para la próxima década""

ABC

-- "El Castrismo agoniza"

-- "Igualdad mantiene el sistema de chiringuitos de Irene Montero: las ayudas a dedo del Instituto de la Mujer subieron casi un 40%"

LA RAZÓN

-- "Trump levanta las sanciones al petróleo ruso durante un mes"

-- "El PSOE y la izquierda instigan marchas anti Trump el día de reflexión en Castilla y León"

LA VANGUARDIA

-- "Trump alivia el embargo de petróleo a Rusia para indignación de la UE"

-- "Feijóo pide una mayoría contundente y Sánchez agita el "no a la guerra""

EL PERIÓDICO

-- "El deterioro de las vías limita la velocidad de Rodalies"

-- "El PP aspira a mantener su feudo y el PSOE espera frenar la racha de debacles"