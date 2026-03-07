Ursula von der Leyen.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 7 de marzo

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

EL PAÍS

-- "La guerra en Irán amenaza con desatar una crisis económica"

-- "Vox vuelve a frustrar la investidura de Guardiola en Extremadura"

EL MUNDO

-- "Von der Leyen evitó llamar a Sánchez y darle apoyo público"

-- "La izquierda reconvierte los actos del 8M en movilizaciones para agitar el "no a la guerra""

ABC

-- "Una semana de guerra pone en jaque el comercio mundial"

-- "Vox impide la investidura de Guardiola"

LA RAZÓN

-- "Moncloa mide ya el efecto electoral del "No a la guerra""

-- "El grupo terrorista Hizbulá lleva a Líbano a la catástrofe humanitaria"

LA VANGUARDIA

-- "Trump advierte a Teherán que no negociará y que solo aceptará la rendición total"

-- "El Ibex cae un 7% en una semana y el petróleo sube hasta los 90 dólares"