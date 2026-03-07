Ursula von der Leyen.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 7 de marzo

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "La guerra en Irán amenaza con desatar una crisis económica"
-- "Vox vuelve a frustrar la investidura de Guardiola en Extremadura"
EL MUNDO
-- "Von der Leyen evitó llamar a Sánchez y darle apoyo público"
-- "La izquierda reconvierte los actos del 8M en movilizaciones para agitar el "no a la guerra""
ABC
-- "Una semana de guerra pone en jaque el comercio mundial"
-- "Vox impide la investidura de Guardiola"
LA RAZÓN
-- "Moncloa mide ya el efecto electoral del "No a la guerra""
-- "El grupo terrorista Hizbulá lleva a Líbano a la catástrofe humanitaria"
LA VANGUARDIA
-- "Trump advierte a Teherán que no negociará y que solo aceptará la rendición total"
-- "El Ibex cae un 7% en una semana y el petróleo sube hasta los 90 dólares"