VÍDEO: Cuerpo espera recibir el sexto pago de fondos europeos de recuperación en torno a verano, tras aprobarlo la UE

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la Comisión Mixta para la Unión Europea, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). Cuerpo comparece a petición propia para informar sobre progresos y avances del - Fernando Sánchez - Europa Press

Con este trámite, España avanzaría en la recta final del Plan de Recuperación, ya que solo queda un séptimo y último tramo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, espera la aprobación del sexto desembolso de fondos europeos de recuperación 'Next Generation EU' por parte de la Comisión Europea a lo largo del mes de mayo para que, durante el mes de junio-julio, vea 'luz verde' definitiva del Consejo de la UE y se reciban los fondos en torno a verano.

Así lo ha avanzado el titular de Economía durante su comparecencia este jueves ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, a petición propia, para dar cuenta de los avances en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española.

"Encaramos ya la recta final de este Plan de Recuperación, cuyo cumplimiento de los hitos y objetivos tenemos que finalizar antes de finales de agosto del año 2026", ha señalado el ministro.

En este contexto, el pasado mes de marzo el Gobierno solicitó formalmente el sexto desembolso de los fondos europeos vinculado al Plan de Recuperación, por un importe neto aproximado de 6.500 millones de euros, en torno a 5.500 millones en transferencias y cerca de 1.000 millones en préstamos.

España recibirá estos recursos una vez finalizadas las comprobaciones de 78 hitos y objetivos acordados con la Comisión --69 correspondientes a transferencias no reembolsables y 9 de préstamos--.

"España, que lidera en materia de transferencias recibidas con 55.000 millones, tenemos pendientes ahora de evaluar ese sexto desembolso por parte de la Comisión Europea cuya evaluación positiva supondría que habríamos adquirido más de 60.000 millones en desembolsos", ha destacado.

En paralelo, Cuerpo ha asegurado que el Gobierno sigue trabajando de manera muy intensa para cerrar todos los esfuerzos junto con la Comisión en cuanto al cumplimiento de los hitos y objetivos de los tramos restantes, el séptimo desembolso en materia de transferencias y el cuarto desembolso en materia de financiación.

"El trabajo consiste en cerrar el cumplimiento antes de agosto de los hitos y objetivos del último desembolso para proceder a la evaluación positiva primero y la recepción del mismo de todos los recursos antes de finales del año 2026. Esta es la hoja de ruta ambiciosa pero esperamos que cumplible de aquí a finales de este año 2026", ha remarcado.

En cualquier caso, el ministro ha destacado que es importante tener una visión más allá de lo que supone la finalización de los desembolsos en este año 2026, una cuestión que llevó al Ejecutivo a lanzar el fondo 'España Crece', que bebe de una inyección de fondos del Plan de Recuperación de 13.300 millones.

España ha sido uno de los principales receptores de los fondos 'Next Generation EU'. De un total asignado en un principio de 160.000 millones de euros (sumando transferencias y préstamos), el Gobierno solo ha solicitado la cuarta parte de los préstamos disponibles, de modo que la asignación efectiva asciende a 103.000 millones.

67.000 MILLONES DE EJECUCIÓN

Según el ministro, a día de hoy, las convocatorias resueltas ascienden a 67.000 millones. Del total de este importe, 40.000 le corresponden a la Administración General del Estado; más de 17.000 a las comunidades autónomas --aunque de forma heterogénea-- y unos 9.300 a las corporaciones locales.

"Es un verdadero plan de país y podemos ver también que la tasa de resolución de estos fondos para los tres niveles de administración está en torno al 70-71%", ha resaltado.

Además, Cuerpo ha afirmado que hay 1.460.000 adjudicatarios, de los que el 70% son micropymes y pymes --aunque suman el 43% del total del volumen adjudicado--.

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