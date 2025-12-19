Colegio de Abogados de Madrid.- El centro universitario del ICAM lanza su nueva oferta educativa y la prerreserva de plazas

Centro Universitario ICAM - ICAM

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Universitario ICAM (CUICAM) ha lanzado su oferta educativa y la apertura de prerreserva de plazas, que incluye estudios de Grado en Derecho y especializaciones en Negocios Internacionales y Legaltech, ha informado el Colegio en un comunicado.

Tras su nacimiento oficial como entidad jurídica y académica adscrita a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el CUICAM anuncia ahora el lanzamiento de su oferta educativa y el inicio del proceso de prerreserva para el curso 2026-2027, que se formalizará una vez se obtenga la autorización administrativa para la impartición del Grado.

El CUICAM sostiene su oferta sobre dos grandes activos diferenciales.

Por un lado, un claustro de carácter excepcional, integrado por figuras de referencia en cada una de las áreas. Por otro, la naturaleza propia del centro, vinculado al ICAM, que aporta una ventaja competitiva difícilmente replicable: cercanía real al ejercicio, proyección de empleabilidad y un entorno especialmente propicio para el acceso a prácticas y experiencias formativas de alto valor.

El proyecto está liderado por Ricardo Alonso, catedrático y exdecano de la Facultad de Derecho de la UCM, quien ha enmarcado el lanzamiento en una apuesta por formar perfiles completos y preparados para un contexto profesional de alta competencia y proyección internacional: "Queremos formar juristas sólidos, con pensamiento crítico, preparados para un entorno profesional global y exigente".

UN CLAUSTRO ÚNICO

Esa apuesta por la excelencia se concreta en la composición de un claustro difícil de igualar: un equipo docente de primer nivel, formado por juristas de trayectoria reconocida y voces especialmente influyentes en sus respectivas áreas.

Desde el primer año de carrera, los estudiantes contarán con profesoras y profesores como Encarnación Roca Trías, catedrática y magistrada emérita del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional; Pedro González-Trevijano, catedrático, presidente emérito del Tribunal Constitucional y exrector de la Universidad Rey Juan Carlos; Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado; Eduardo Torres-Dulce, también exfiscal general del Estado; Carmen de Grado Sanz, exvicedecana de la Junta Nacional del Colegio de Registradores; o Ignacio Solís Villa, exdecano del Colegio Notarial de Madrid.

Al referido claustro del Grado se suman como coordinadores de las especializaciones Moisés Barrio Andrés y Javier Díez-Hochleitner. El primero, letrado del Consejo de Estado y autor de referencia en Derecho digital, liderará la especialización en Legaltech, orientada a formar juristas capaces de desenvolverse en entornos tecnológicos complejos, con conocimientos prácticos sobre inteligencia artificial, blockchain, robótica o internet de las cosas, así como con las herramientas jurídicas necesarias para asesorar en este tipo de entornos.

El segundo, catedrático, abogado y presidente de la Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo (AEDEUR), será el responsable de la especialización en Negocios Internacionales, un programa que combina formación jurídica, económica y financiera para preparar a los estudiantes en ámbitos como la contratación internacional, el arbitraje, las inversiones extranjeras o el comercio global, con una proyección profesional orientada a despachos internacionales, multinacionales y organismos multilaterales.

Como parte del despliegue de esta nueva etapa, el centro celebrará el 12 de enero de 2026 una Jornada de Puertas Abiertas. A partir de esa fecha, el CUICAM ofrecerá también entrevistas personalizadas con los estudiantes interesados y sus familias, con el objetivo de orientarles en la elección de itinerarios y resolver dudas de forma individualizada.