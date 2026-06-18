Colegio de Abogados de Madrid.- El ICAM aprueba las cuentas de 2025 con su mejor resultado ordinario de los últimos ejercicios

Junta General Ordinaria del Colegio de la Abogacía de Madrid - ICAM

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta General Ordinaria del Colegio de la Abogacía de Madrid ha aprobado este jueves las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025 con el 97% de los votos, respaldando un ejercicio marcado por el incremento de la actividad colegial, el avance de la transformación digital y el refuerzo de los servicios prestados a la profesión.

La sesión ha tenido un carácter especial al celebrarse por primera vez en la sede colegial de Serrano. El traslado de la Junta General al horario de mañana se ha traducido además en un incremento del 25% de la participación respecto a las convocatorias precedentes en horario vespertino.

Las cuentas anuales reflejan un resultado ordinario positivo de 1,35 millones de euros, el mejor resultado ordinario alcanzado por la institución en los últimos ejercicios, fruto del crecimiento de los ingresos, la contención del gasto y una gestión orientada a mejorar la eficiencia sin renunciar a la inversión ni a la ampliación de servicios.

Todo ello en un contexto especialmente exigente para la profesión, marcado por la implantación de la Justicia digital, la irrupción de la inteligencia artificial y los cambios normativos que están transformando el ejercicio de la abogacía.

INGRESOS ORDINARIOS DE 33,36 MILLONES DE EUROS

El ejercicio se cierra con unos ingresos ordinarios de 33,36 millones de euros, un 3% por encima de lo presupuestado, y unos gastos ordinarios de 32 millones, un 1,2% inferiores a las previsiones iniciales.

Este comportamiento permite consolidar la evolución positiva registrada durante los últimos años y alcanzar un superávit ordinario de 1.355.719 euros.

No obstante, el resultado final del ejercicio presenta un saldo negativo de 311.907 euros debido a la contabilización de gastos extraordinarios vinculados principalmente al procedimiento judicial mantenido con IBM y a los costes asociados al proceso de optimización de la plantilla desarrollado durante el año.

Sin estos impactos extraordinarios, las cuentas del ejercicio habrían cerrado con el mejor resultado ordinario de los últimos años.

Durante su intervención ante la Junta General, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, enmarcó estas cuentas dentro de una estrategia más amplia orientada a reforzar el papel de la institución como apoyo efectivo a la profesión.

"Un colegio profesional no puede limitarse a gestionar servicios.

Debe ejercer una función institucional activa: proteger las garantías, acompañar a quienes ejercen la profesión y contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho", señaló.

Las cuentas del ejercicio han sido sometidas a auditoría externa por PKF Attest, reforzando las garantías de control y supervisión de la gestión económica colegial.

Más actividad con una estructura más eficiente Uno de los rasgos más significativos puestos de manifiesto ha sido el incremento generalizado de la actividad colegial en prácticamente todas las áreas de servicio desde la toma de posesión de la actual Junta de Gobierno en 2022, acompañado de una reducción progresiva de la estructura organizativa.

En el ámbito formativo, el Centro de Estudios alcanzó una cifra récord de 37.012 alumnos, de los cuales el 78% accedió gratuitamente a las actividades organizadas por el Colegio. También se registraron máximos históricos tanto en ingresos como en horas de formación impartidas.

En el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, el ICAM gestionó 144.981 solicitudes de justicia gratuita, un 7% más que en 2022, mientras que las designaciones del Turno de Oficio aumentaron un 11%, hasta alcanzar las 162.684.

Por su parte, las llamadas de asistencia letrada al detenido se incrementaron un 15%, con 278.194 comunicaciones gestionadas. También otros servicios colegiales han experimentado un notable crecimiento en los últimos años.

Las Secciones registraron un 41% más de participación, con cerca de 45.000 asistencias a actividades presenciales, en directo o en diferido; los expedientes de honorarios aumentaron un 98%; las consultas deontológicas crecieron un 8%; y las actuaciones de MediaICAM se incrementaron un 39%.

Especialmente significativo resulta el aumento de las incidencias gestionadas por el Departamento de Defensa de la Abogacía, que crecieron un 79% respecto a 2022, reflejando la creciente actividad institucional desplegada por el Colegio en defensa de los derechos y garantías profesionales de los colegiados.

La Fundación ICAM Cortina también ha visto reforzada su actividad social, con un incremento del 9% en el número de ayudas y prestaciones concedidas, hasta alcanzar las 2.106 actuaciones a favor de colegiados y colegiadas.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INVERSIONES ESTRATÉGICAS

Las cuentas aprobadas consolidan igualmente la apuesta del ICAM por la innovación tecnológica como uno de los principales ejes de modernización institucional.

Durante 2025 el Colegio destinó un millón de euros a inversiones tecnológicas y avanzó en el desarrollo de su plan de transformación digital, orientado a mejorar la experiencia de los colegiados, reforzar la seguridad de los sistemas y adaptar la organización a los nuevos desafíos derivados de la digitalización de la Justicia y del ejercicio profesional.

Esta evolución se refleja también en la composición del gasto colegial. Mientras el peso relativo de los costes de personal continúa reduciéndose, la inversión en tecnología ha triplicado su relevancia respecto a ejercicios anteriores, consolidándose como una de las prioridades estratégicas de la institución.

Junto a la transformación digital, el Colegio ejecutó inversiones por valor de 2,1 millones de euros destinadas tanto a la mejora de sus infraestructuras como a la modernización de sus espacios y equipamientos.

Entre las actuaciones más relevantes destacan las inversiones realizadas en el edificio de Serrano 9, incluyendo el despliegue de nuevas infraestructuras de red, la adecuación de distintas plantas para mejorar su funcionalidad y accesibilidad, la renovación de instalaciones eléctricas y sistemas de seguridad, modernización de las salas de abogacía con la renovación de todos los equipos informáticos, así como los trabajos vinculados al Museo ICAM.

Las inversiones también permitieron avanzar en la modernización del Centro de Procesamiento de Datos y en la renovación de equipamiento informático, reforzando las capacidades tecnológicas del Colegio para afrontar los retos derivados de la creciente digitalización de la actividad jurídica.

Un Colegio preparado para los desafíos de la profesión La aprobación de estas cuentas coincide con un periodo de profunda transformación para la abogacía.

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, el despliegue de los mecanismos adecuados de solución de controversias (MASC), la extensión de la Justicia digital y la irrupción de la inteligencia artificial están modificando de forma significativa el entorno en el que ejercen los profesionales del Derecho.

Ante este escenario, el ICAM ha reforzado durante el último año sus iniciativas de acompañamiento a la profesión, impulsando nuevas herramientas de apoyo, programas de formación especializada, actuaciones de incidencia legislativa y proyectos destinados a proteger garantías esenciales como el derecho de defensa o el secreto profesional.