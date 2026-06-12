Colegio de Abogados de Madrid.- El ICAM celebra que el Congreso tramite por urgencia la pasarela al RETA en el Senado

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MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) celebra que el Congreso de los Diputados haya acordado la tramitación por el procedimiento de urgencia de la Proposición de Ley de modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas, de cara a su paso por el Senado.

Para el ICAM, esta decisión supone "un nuevo avance relevante tras la aprobación en Pleno de una pasarela al RETA más amplia para los mutualistas afectados", y recoge la reclamación expresada ayer por el Colegio y por los propios afectados: "que la tramitación final de la norma se acelere para evitar nuevos retrasos en una solución largamente esperada".

El procedimiento de urgencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93.2 del Reglamento del Congreso, implica que los plazos parlamentarios se reducen respecto de la tramitación ordinaria.

En el caso del Senado, esta declaración resulta especialmente importante porque limita a veinte días naturales el plazo de la Cámara Alta para ejercer sus facultades legislativas, esto es, para aprobar el texto, introducir enmiendas o, en su caso, formular un veto.

"El Congreso no solo ha aprobado una pasarela más amplia; ahora también ha decidido acelerar su llegada al Senado. Es una buena noticia para los mutualistas afectados, que llevan demasiado tiempo esperando una respuesta. La urgencia parlamentaria es coherente con la urgencia social de esta reforma", ha señalado el decano del ICAM, Eugenio Ribón.

El Colegio recuerda que, tras la aprobación en el Congreso, el texto debe continuar su tramitación en el Senado antes de su aprobación definitiva. La aplicación del procedimiento de urgencia permite reducir los tiempos de esta fase y evitar que la solución quede demorada por los plazos ordinarios de la Cámara Alta.

De cara a este trámite, el ICAM pide al Senado que preserve sin cambios la eliminación de restricciones y exclusiones aprobada por el Congreso, una mejora esencial para que la pasarela alcance a un mayor número de mutualistas afectados.

El Colegio considera imprescindible que la Cámara Alta no reintroduzca limitaciones que puedan estrechar el alcance de la solución alcanzada y frustrar las expectativas generadas tras la votación del Pleno.

Al mismo tiempo, el ICAM reclama que el Senado recupere una previsión que decayó del texto final aprobado en el Congreso: el mandato expreso de que el desarrollo reglamentario de la ley se realice en los tres meses siguientes a su publicación. Para el Colegio, fijar un plazo claro y breve para el reglamento es fundamental para que la pasarela no quede bloqueada o demorada en su aplicación práctica.

"La pasarela debe llegar cuanto antes, pero también debe llegar bien. El Senado tiene ahora una oportunidad muy concreta: mantener intacta la ampliación aprobada por el Congreso y recuperar el plazo de tres meses para el desarrollo reglamentario. Sin reglamento en plazo, la solución corre el riesgo de volver a quedar en espera", ha añadido Ribón.

El ICAM valora que la tramitación urgente atienda una de las principales demandas trasladadas por el Colegio: que la pasarela al RETA avance con la máxima celeridad, sin perjuicio de preservar la seguridad jurídica, la calidad técnica del texto y las garantías necesarias para su aplicación posterior.

El Colegio subraya que el procedimiento de urgencia no elimina el control parlamentario ni impide la intervención del Senado, pero sí obliga a concentrar los tiempos de decisión en un plazo mucho más breve.

Por ello, el ICAM considera esencial que esta fase se desarrolle con responsabilidad institucional, evitando pasos atrás en el alcance de la pasarela y reforzando aquellos elementos que garanticen su aplicación efectiva.

En esta nueva etapa, el ICAM mantendrá su labor de seguimiento, análisis y acompañamiento a los mutualistas afectados. El Colegio seguirá atento a la tramitación en el Senado y al posterior desarrollo reglamentario, que será determinante para concretar las condiciones de acceso a la pasarela, los cálculos aplicables, la conversión de derechos económicos en periodos cotizados y la información que deberán recibir los profesionales antes de adoptar cualquier decisión.

"El trámite de urgencia evita una espera innecesaria, pero el trabajo no termina aquí. Ahora hay que culminar la tramitación, aprobar la norma y preparar una aplicación práctica que no genere nuevas incertidumbres ni exclusiones", ha concluido el decano.

El ICAM reitera su compromiso con "una solución equilibrada, viable, transparente y socialmente justa para los mutualistas afectados, y celebra que el Congreso haya dado un nuevo paso para que esta respuesta llegue con la celeridad que la situación exige".