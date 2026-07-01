El ICAM concede la Medalla de la Encomienda de la Hermandad al exministro Juan Alberto Belloch

Archivo - El alcalde de la ciudad de Zaragoza, Juan Alberto Belloch. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid ha acordado conceder la Medalla de la Encomienda de la Hermandad del ICAM al exministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch, en reconocimiento a su contribución institucional a la consolidación de la justicia gratuita como servicio público esencial y al fortalecimiento del derecho de defensa, ha informado el Colegio en un comunicado.

La entrega de la distinción tendrá lugar el próximo 10 de julio, en la sede del ICAM durante el acto institucional organizado por el Colegio con motivo del 30 aniversario de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

La aprobación de esta norma, durante la etapa de Belloch al frente del Ministerio de Justicia, supuso un hito decisivo para garantizar el acceso efectivo a la justicia y para configurar la asistencia jurídica gratuita como una prestación esencial al servicio de la ciudadanía.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha destacado que este reconocimiento "quiere expresar la gratitud de la Abogacía madrileña a quienes contribuyeron a hacer posible un sistema de justicia gratuita orientado a que la tutela judicial efectiva no dependa de la capacidad económica de las personas".

TRAYECTORIA DEL EXMINISTRO

Juan Alberto Belloch Julbe es magistrado y político. Fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, ministro de Justicia e Interior entre 1993 y 1996, diputado, senador y alcalde de Zaragoza entre 2003 y 2015.

Su trayectoria pública ha estado especialmente vinculada a la modernización de la justicia, la defensa de los derechos fundamentales y el fortalecimiento institucional del Estado de Derecho.

MES DEL TURNO DE OFICIO

Este homenaje se enmarca en el mes que el ICAM está dedicando al Turno de Oficio y a la asistencia jurídica gratuita, con distintas iniciativas de divulgación, reconocimiento y reivindicación institucional coincidiendo con el 30 aniversario de la Ley.

Una programación que busca poner en valor la labor esencial que desempeñan los abogados y abogadas del Turno de Oficio, visibilizar su compromiso diario con la ciudadanía y, al mismo tiempo, reivindicar la dignificación de sus condiciones profesionales, como garantía indispensable para la sostenibilidad y calidad del servicio público de justicia gratuita.

En este sentido, Juan Manuel Mayllo, Diputado responsable del Turno de Oficio, ha subrayado que "el reconocimiento al Turno de Oficio no puede quedarse solo en el plano simbólico.

Poner en valor esta labor exige también avanzar en unas condiciones dignas para los profesionales que la sostienen cada día, con retribuciones adecuadas, medios suficientes y un marco estable que garantice la calidad del servicio y la protección efectiva de los derechos de la ciudadanía".