El abogado Jingfu Xu - ICAM

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) - El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha puesto en marcha la Sección de Derecho Euroasiático, una iniciativa creada para impulsar la cooperación legal entre Europa y Asia y acompañar el crecimiento de las relaciones comerciales, tecnológicas y societarias entre ambas regiones, ha informado el Colegio en un comunicado.

La nueva sección se incorpora al ecosistema colegial con el objetivo de promover el análisis comparado entre sistemas jurídicos, favorecer el intercambio profesional y ofrecer herramientas prácticas a los operadores jurídicos que desarrollan su actividad entre los dos continentes. Se trata de una apuesta estratégica para reforzar la interlocución internacional del Colegio en un escenario global en transformación.

"La creación de esta sección responde al compromiso del Colegio con una abogacía conectada con los desafíos globales y con capacidad para operar en entornos jurídicos diversos", señala el decano del ICAM, Eugenio Ribón.

"Europa y Asia comparten cada vez más intereses comunes, y es importante que la profesión esté preparada para acompañar ese diálogo con rigor y conocimiento técnico", añade.

El abogado Jingfu Xu, especializado en derecho mercantil internacional y mediación comercial, será el encargado de presidir esta nueva sección: se trata del primer presidente de sección de origen asiático en la cuatricentenaria corporación madrileña.

"Era importante crear esta sección porque la economía asiática tiene cada vez más relevancia a nivel mundial y la inversión procedente de Asia -especialmente de China- en España está aumentando de forma significativa", señala Xu.

La reciente visita de Su Majestad el Rey a China, con un claro respaldo institucional a las relaciones económicas bilaterales, refuerza aún más la oportunidad de consolidar instrumentos de cooperación jurídica entre ambos países.

Bajo esta premisa, la Sección de Derecho Euroasiático nace como espacio de reflexión jurídica, formación especializada y colaboración entre profesionales de ambas regiones.

Entre sus líneas de trabajo se encuentran la organización de jornadas técnicas, la firma de convenios con instituciones euroasiáticas, la promoción del arbitraje y la mediación comercial y la elaboración de propuestas para mejorar la seguridad jurídica en las relaciones transnacionales.

El foco estará especialmente puesto en materias como contratación internacional, protección de inversiones, fiscalidad, derecho societario y tecnologías emergentes.

Un perfil internacional al frente Formado en la Universidad Carlos III de Madrid, donde cursó el grado en Derecho y un doble máster en Acceso a la Abogacía y Abogacía Internacional, Jingfu Xu cuenta con una amplia trayectoria vinculada al asesoramiento jurídico en operaciones con Asia.

Actualmente dirige la oficina en Madrid del Shanghai Commercial Mediation Center (SCMC), institución referente en resolución de disputas comerciales en China.

"Queremos que esta sección actúe como un puente entre las dos regiones, fomentando la comprensión mutua y facilitando las relaciones jurídicas, comerciales y de inversión", concluye Xu.

La creación de esta nueva sección coincide, además, con un momento de creciente interés institucional y económico en el eje Asia-Europa.

La reciente visita oficial de Su Majestad el Rey a China, que concluyó con un acto de respaldo a las empresas españolas con presencia en el país asiático, ha vuelto a poner de relieve la necesidad de reforzar los marcos de cooperación jurídica que acompañan a las relaciones bilaterales.

Desde el ICAM, esta iniciativa se enmarca como una contribución colegial al fortalecimiento de ese diálogo.