Colegio de Abogados de Madrid.- El ICAM lanza #DetrásDeTusDerechos, una campaña que muestra el trabajo del abogado

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MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha lanzado la campaña #DetrásDeTusDerechos para visibilizar la labor que desarrollan los abogados más allá de los tribunales: desde las horas de estudio y formación continua hasta las guardias de madrugada, un trabajo esencial para garantizar la defensa de los derechos de la ciudadanía.

Según ha informado el ICAM en un comunicado, la iniciativa parte de una realidad habitual: la ciudadanía conoce el desenlace de numerosos procedimientos jurídicos, pero no siempre el trabajo de análisis, preparación, negociación y responsabilidad profesional que los precede.

La campaña traslada esta idea a distintos escenarios cotidianos de la vida personal, empresarial y cultural. Así, un rodaje cinematográfico sirve para mostrar la negociación de contratos de cesión de derechos y la protección jurídica necesarias para que una producción pueda desarrollarse con seguridad.

Asimismo, una pensión de alimentos permite reflejar los años de experiencia y la búsqueda de acuerdos, incluso en situaciones en las que alcanzar una solución parece imposible. La iniciativa también pone el foco en uno de los momentos más exigentes del ejercicio profesional: las tres de la madrugada.

"La sociedad ve muchas veces el resultado, pero no todo el trabajo que hay detrás. Queremos poner el foco precisamente ahí: en las horas de preparación, la experiencia, la formación, la negociación y la responsabilidad que abogados y abogadas asumen cada día para proteger los derechos de ciudadanos y empresas", ha señalado el decano del ICAM, Eugenio Ribón.

DEL CONFLICTO A LA PREVENCIÓN

#DetrásDeTusDerechos busca además ampliar la imagen de una profesión vinculada con frecuencia únicamente al juicio o al conflicto. La abogacía, sin embargo, está presente mucho antes: en la revisión de un contrato, en una negociación, en la prevención de un riesgo empresarial, en la protección de los derechos de autor o en la búsqueda de una solución que evite que un problema llegue a los tribunales.

De este modo, la campaña del Colegio pone de manifiesto que el trabajo de la abogacía atraviesa ámbitos muy diversos de la vida de ciudadanos y empresas.

Con esta iniciativa, el ICAM sitúa el reconocimiento social de la profesión entre sus prioridades de comunicación y pretende hacer visible una dimensión del ejercicio profesional que habitualmente queda detrás del resultado.

"Poner en valor la abogacía significa conseguir que la sociedad comprenda mejor qué hace un abogado por ella. No solamente cuando llega el conflicto, sino también en todo el trabajo previo que permite prevenirlo, resolverlo o proteger un derecho", ha añadido Ribón.

La campaña #DetrásDeTusDerechos se difundirá mediante una estrategia multicanal orientada a maximizar su alcance, notoriedad e impacto. Combinará los canales propios del ICAM con acciones de comunicación externa, redes sociales y la implicación directa de los colegiados como principales embajadores de la iniciativa.