Menina con Toga - ICAM

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) - El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) participa por primera vez en la tradicional edición de 'Meninas Madrid Gallery' con una escultura que incorpora la toga como símbolo representativo de la profesión, ha informado el Colegio en un comunicado.

La obra estará expuesta en la calle Serrano hasta el 15 de diciembre, en el marco de una iniciativa que convierte las calles de la capital en una galería de arte al aire libre y que este año celebra su novena edición.

Con esta participación, el ICAM quiere rendir homenaje a "los miles de abogados que ejercen diariamente su labor en defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía, al tiempo que reivindica la contribución esencial de la profesión al funcionamiento de la Justicia y a la consolidación del Estado de Derecho".

"La Menina del ICAM aspira a convertirse en un símbolo de reconocimiento al conjunto de la abogacía madrileña y de orgullo de pertenencia a una profesión comprometida con el servicio público.

Su presencia en uno de los enclaves más emblemáticos de Madrid permitirá proyectar ante la ciudadanía los valores de la abogacía y reforzar la visibilidad social de una labor que resulta fundamental para la protección de los derechos de las personas", ha explicado Eugenio Ribón, decano del ICAM.

'Meninas Madrid Gallery' es un proyecto cultural desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, que aúna promoción artística, dinamización del espacio urbano y compromiso social.

La iniciativa incorpora, asimismo, una vertiente solidaria: al término de la exposición, las esculturas cedidas podrán ser objeto de subastas benéficas, cuya recaudación se destinará en un 80 % a fundaciones y asociaciones benéficas.

A través de esta colaboración, el ICAM refuerza su vinculación con la ciudad de Madrid y su compromiso con la cultura, la solidaridad y el reconocimiento público de la función social de la abogacía.