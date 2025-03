El ICAM cierra la Cumbre de Mujeres Juristas instando a regular la IA desde una perspectiva de derechos humanos

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La XII Cumbre de Mujeres Juristas del ICAM ha concluido este viernes en el Palacio del Senado con una llamada a la acción de la comunidad jurídica para defender el principio de igualdad ante cualquier retroceso que ponga en peligro los avances logrados en la equiparación de derechos entre hombres y mujeres.

En particular, ante la amenaza que emana de una inteligencia artificial cuyos sesgos ponen en peligro los avances logrados en materia de igualdad y trasladan a las nuevas generaciones una visión distorsionada de los roles de género y la equidad.

"Hace 50 años eliminamos los vestigios legales de dominación del marido sobre la mujer, y ahora nos encontramos con una inteligencia artificial que nos devuelve imágenes de un ingeniero como un hombre y de una enfermera como una mujer. ¿Por qué? Porque la IA ha sido alimentada con datos mayoritariamente aportados por hombres, y solo un 22% de quienes trabajan en su desarrollo son mujeres", alertó la vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, durante la clausura de la Cumbre.

Winkels también puso el foco en los peligros que enfrentan las generaciones más jóvenes, con un aumento de la violencia de género en menores alimentada por las dinámicas de control cada vez más extendidas en redes sociales.

"Ayer oíamos a la fiscal Teresa Peramato alertar del aumento de la violencia de género en menores. Una madre acudió a la fiscalía preguntando qué podía hacer porque su hija de 15 años duerme con la cámara del móvil encendida, porque su novio de 15 años se lo exige para controlarla. Después de 50 años de lucha por la igualdad, ¿cómo es posible que estemos viendo estas regresiones?", se preguntó.

Una inquietud de la que se hacen eco el ICAM en las conclusiones presentadas este viernes por el secretario de la Junta de Gobierno del ICAM, José Ignacio Monedero, y la diputada Lola Fernández, en las que la abogacía madrileña urge a regular la inteligencia artificial desde una perspectiva de derechos humanos para evitar que se perpetúen los sesgos de género en su desarrollo.

El documento presentado durante la clausura del encuentro también aborda la necesidad de garantizar que la igualdad de género sea un derecho humano en evolución, superar las barreras estructurales que frenan el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo o reforzar la formación en igualdad y derechos humanos dentro del sector jurídico.

También se insiste en la necesidad de fomentar la conciliación y la corresponsabilidad como aspectos clave para la equidad en la profesión, así como la importancia de reforzar los mecanismos institucionales que protegen a las mujeres frente a la discriminación y la violencia de género.

Además, durante el encuentro se abogó por reforzar las normativas comunitarias en materia de igualdad frente a posibles presiones externas.

LA IGUALDAD COMO PRINCIPIO VERTEBRADOR

Más allá del diagnóstico recogido en las conclusiones, para el decano del ICAM esta cumbre deja una conclusión rotunda: "la igualdad no es una opción, es un imperativo. No es un objetivo que podamos posponer, es una exigencia inmediata. Y sobre todo, no es una meta que podamos dar por alcanzada, sino un camino en el que debemos seguir avanzando con determinación y compromiso".

Desde el Colegio de Madrid, señaló Eugenio Ribón, "seguiremos impulsando políticas que garanticen un ejercicio profesional sin sesgos, sin barreras invisibles y sin obstáculos que limiten el talento femenino".

"No podemos permitirnos que la igualdad se quede en un objetivo a largo plazo. La igualdad debe ser un principio que vertebre cada decisión, cada política y cada reforma en el ámbito jurídico", concluyó.

"Tenemos un año hasta la próxima Cumbre para valorar los resultados de las iniciativas que impulsemos", añadió la vicedecana. "Desde el ICAM estamos abiertos a quienes quieran romper barreras, a quienes buscan una abogacía sin techos de cristal ni obstáculos invisibles. Porque la igualdad es un derecho humano al que no podemos renunciar. Ni un paso atrás, ni siquiera para coger impulso", concluyó Winkels.

Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española ha hecho un llamamiento a acelerar los avances en igualdad de género, señalando que los tiempos actuales siguen siendo inaceptablemente lentos.

"A la vista está que seguimos teniendo un serio problema de tiempos. Se avanza, sí, pero despacio, muy despacio, demasiado", afirmó Salvador González, subrayando que la igualdad real "ya no es solo un deseo ni un eslogan, sino una urgencia".

Finalmente, la subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, ha subrayado en su intervención que el derecho, tal y como ha sido concebido históricamente, es "una construcción androcéntrica, hecha inicialmente de forma consciente por y para los hombres, excluyendo a las mujeres o usándolas".

A pesar de los avances normativos logrados en las últimas décadas, ha advertido que los sesgos de género siguen presentes de forma inconsciente, lo que hace imprescindible seguir incorporando la perspectiva de género en la legislación y en su aplicación.