ICAM lanzará el Radar Europeo, una herramienta para anticipar el impacto del Derecho comunitario en la práctica jurídica

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) lanzará el Radar Europeo ICAM, una herramienta digital impulsada por su Observatorio de Derecho de la Unión Europea que permitirá a la abogacía y a los profesionales del Derecho "seguir, de forma sistemática y comprensible, la legislación europea con impacto directo en la práctica jurídica", según ha informado en un comunicado.

El nuevo Radar Europeo, que será presentado el jueves, ofrecerá información actualizada sobre directivas y reglamentos europeos en tramitación, aprobados o pendientes de transposición, con el objetivo de facilitar una visión global del ciclo normativo de la Unión Europea y su incorporación al ordenamiento jurídico interno.

El ICAM ha detallado que la iniciativa nace "con vocación de servicio público" y busca reforzar la seguridad jurídica, la anticipación normativa y la calidad del debate jurídico en un contexto de creciente complejidad regulatoria.

La presentación se celebrará en el marco de un coloquio sobre Justicia Digital, tras la reciente publicación por parte de la Comisión Europea del Paquete Justicia Digital 2030, que incluye la estrategia DigitalJustice@2030 y el nuevo programa de formación judicial europea 2025-2030.

El acto contará con la participación del director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, en su primer acto público tras su nombramiento, así como del decano del ICAM, Eugenio Ribón, y de la diputada responsable de Relaciones Internacionales del Colegio, Teresa Mínguez.

En el evento también intervendrán Peter Csonka, director en funciones de Políticas de Justicia de la Dirección General de Justicia y Consumidores (DG JUST) de la Comisión Europea; Irina Vasiliu, analista política de la Representación de la Comisión Europea en España; Miguel Ángel de la Pisa Estrada, vicepresidente de la Comisión de Sector Público y coordinador del Grupo de Trabajo de Justicia de AMETIC; y Javier Díez-Hochletiner, catedrático emérito de Derecho Internacional Público y de Derecho de la Unión Europea de la Universidad Autónoma de Madrid.