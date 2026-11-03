El ICAM presenta una Agenda Estratégica Iberoamericana para ampliar alianzas y abrir nuevas oportunidades a la abogacía

Encuentro informativo en el ICAM - ICAM

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado este martes su nueva Agenda Estratégica Iberoamericana, con la que pretende reforzar sus alianzas con universidades, empresas e instituciones jurídicas de la región y generar nuevas oportunidades de formación, colaboración profesional y negocio para los abogados madrileños, en vísperas de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, y el secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), Enrique Gil Botero, han participado en un desayuno informativo organizado junto a la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), en el que han abordado los objetivos de esta estrategia y los principales desafíos de los sistemas de Justicia de la región.

En vísperas de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno, Gil Botero ha defendido que "la cooperación jurídica internacional debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de la Cumbre Iberoamericana", como instrumento para reforzar la coordinación entre los Estados y ofrecer respuestas conjuntas a los retos que comparten los países de la región.

Por su parte, Ribón ha reivindicado la importancia de Iberoamérica para la abogacía madrileña. "Iberoamérica no es para el ICAM un capítulo más de su agenda internacional. Forma parte de nuestra identidad", ha señalado, defendiendo una relación "más directa, más práctica y orientada a resultados", mediante alianzas con colegios de la abogacía, universidades, tribunales, organismos internacionales y empresas. El decano ha subrayado que esta nueva estrategia debe tener consecuencias concretas para el ejercicio profesional.

FORMACIÓN Y NUEVAS OPORTUNIDADES PROFESIONALES

Según informa el Colegio, una de las prioridades de la nueva agenda iberoamericana del ICAM es ampliar las relaciones académicas y profesionales con instituciones de la región, facilitando la movilidad, el intercambio de conocimiento y el desarrollo de programas formativos conjuntos. Durante el mes de octubre, el Colegio ha firmado un convenio marco con la Universidad Nacional de La Plata y un memorando de entendimiento con el Colegio de la Abogacía de esa ciudad, además de estrechar relaciones con instituciones judiciales y profesionales de Córdoba, Uruguay y Chile.

A través de su centro universitario, CUICAM, el Colegio trabaja en una red de acuerdos académicos para facilitar intercambios de estudiantes y desarrollar cursos especializados en distintas ramas del Derecho.

El objetivo, según Ribón, es que "el ICAM sea, en Europa, uno de los centros de formación de referencia para la abogacía iberoamericana". La estrategia incorpora también una dimensión económica y empresarial.

El Colegio está estrechando su relación con cámaras de comercio españolas e iberoamericanas para promover iniciativas de formación jurídica, internacionalización y encuentro entre profesionales y empresas.

"La seguridad jurídica es la condición de cualquier inversión, y detrás de cada empresa española que invierte en Iberoamérica, o de cada empresa iberoamericana que apuesta por España, hay abogados que le dan certidumbre", ha defendido Ribón.

En esta línea, el ICAM acogerá el miércoles 4 de noviembre, coincidiendo con la Cumbre y en el marco de la Semana Dominicana en España, una jornada sobre oportunidades de inversión en República Dominicana, organizada junto a la Cámara Oficial de Comercio de España en ese país.

Más allá de estas iniciativas, el Colegio quiere que la nueva agenda iberoamericana tenga resultados tangibles para sus colegiados. Los acuerdos con instituciones académicas y profesionales de la región aspiran a facilitar nuevas posibilidades de formación e intercambio, así como relaciones entre despachos que permitan colaborar en asuntos transnacionales, derivar clientes y ampliar las redes de contactos.

A ello se añade la colaboración con las cámaras de comercio y las empresas que invierten a ambos lados del Atlántico, con la que el ICAM busca favorecer nuevas oportunidades de actividad profesional.

La presencia en foros internacionales permitirá, asimismo, trasladar las preocupaciones e intereses de la abogacía madrileña a los espacios donde se debaten las políticas públicas de Justicia.

Ribón ha resumido la aspiración del Colegio en una doble dirección: "Queremos que cualquier abogado de Iberoamérica encuentre en el ICAM formación, red profesional y una institución aliada. Y queremos que cualquier abogado de Madrid encuentre en Iberoamérica un espacio natural para crecer".