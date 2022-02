Ortuzar defiende la investigación independiente de abusos en la Iglesia para evitar "juicios partidistas" en el Congreso

Espera que el bufete al que la Conferencia Episcopal ha encargado una auditoría "levante todas las casullas"

BILBAO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha defendido que se realice una investigación independiente extraparlamentaria de los casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia para evitar "juicios partidistas y ajustes de cuentas" en el Congreso por parte de partidos "abiertamente anti-Iglesia católica". Además, espera que el bufete al que la Conferencia Episcopal ha encargado una auditoría "levante todas las casullas" y no se trate de "una maniobra dilatoria".

Durante su intervención en el desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, Ortuzar ha recordado que su partido ha llegado a un acuerdo con el PSOE, que se votará en marzo en la Cámara baja, para que la investigación la realice una comisión independiente pilotada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

El líder del PNV ha reconocido que no le gustan mucho las comisiones de investigación parlamentarias porque "suelen ser más un juicio partidista y cada uno va a ajustar cuentas".

En este caso, cree que sería "peligroso" que se investigara en comisión en la Cámara Baja porque la proponían partidos "abiertamente anti-Iglesia católica". En su opinión, cualquier investigación "tiene que ser justa y equilibrada", y quien la realice "tener las manos libres y no un prejuicio predeterminado de partida".

HECHOS "MUY GRAVES"

Andoni Ortuzar, que se ha reconocido católico y creyente, ha dicho que "la jerarquía en general de la Iglesia católica no ha estado a la altura de las circunstancias". A su juicio, "es muy grave" que haya habido gente de su propia organización que haya cometido esos abusos y la Iglesia no haya hecho "nada o lo haya tapado".

"Primero, hay una constatación de que no han hecho las cosas bien. Segundo, empieza a haber brotes verdes y tenemos un brote verde en la diócesis de Bilbao, que ha asumido de manera razonable el tema y espero que la Iglesia se ponga ella la primera en la línea de investigación porque es por su propio bien", ha indicado.

El presidente del EBB ha manifestado que la Iglesia "vive de la adhesión de la gente" y, si quiere seguir teniéndola, debe "cambiar muchísimo". En esta línea, ha recordado, por ejemplo, que a los divorciados, como él, a los que la Iglesia "les castiga mucho más" y están en "un limbo" dentro de ella.

CONFERENCIA EPISCOPAL

Sobre el hecho de que la Conferencia Episcopal haya encargado al bufete Cremades&Calvo-Sotelo que realice una auditoría independiente de los informes e investigaciones sobre los casos de abusos a menores, ha dicho que espera que "no sea una maniobra dilatoria".

"No tengo que dudar de ese despacho ni de las creencias religiosas de su dueño. Si es un cristiano de verdad, lo tiene que hacer bien, y tiene que levantar todas las casullas", ha indicado.

En todo caso, considera que la cuestión de los abusos en la institución eclesiástica "no va a ser pacífica" y que habrá gente que pedirá reparación. "Me parece difícil poder reparar, desde un punto de vista crematístico, económico, una cosa tan vejatoria como esa. No adivino ahora cuál puede ser la manera de dar a esa gente cariño cristiano", ha manifestado.