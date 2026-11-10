11N-Euskadi afronta la huelga general por una vivienda digna apoyada por todos los sindicatos pero con dos convocatorias

Pancarta ante la huelga general del 11 de noviembre - EUROPA PRESS

BILBAO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskadi afronta este miércoles, 11 de noviembre, una jornada de huelga general, apoyada por todos los sindicatos para reclamar "una vivienda digna" y exigir "subidas salariales", pero con dos convocatorias diferenciadas. Los sindicatos nacionalistas han decidido convocar a los trabajadores al margen de CCOO y UGT Euskadi, cuya protesta se enmarca en la realizada por sus organizaciones en el conjunto estatal.

Todos los convocantes coinciden en reconocer que la huelga "es política", tal y como reprocha la patronal vasca, que la ha tachado de "oportunista" y ha advertido de que los empresarios "no se sienten interpelados".

ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru registraron, junto a los sindicatos de vivienda, la convocatoria por su cuenta, después de que CCOO y UGT llamaran, en el conjunto del Estado, a una jornada de lucha con un día ya establecido, el 11 de noviembre.

Pese a las dudas de ELA sobre la coincidencia en la fecha, los sindicatos nacionalistas optaron por convocar la protesta de 24 horas en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra al tiempo de las organizaciones de ámbito estatal.

ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru defienden que esta huelga general "debe ser una convocatoria, desde Euskal Herria para Euskal Herria, para garantizar el derecho a la vivienda y decir no a la especulación".

Además, junto a la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria y el Sindicato Socialista de Vivienda han apuntado que una de las principales reivindicaciones de la huelga general será, no solo exigir subidas salariales, sino "interpelar a las instituciones de aquí", porque "es el momento de profundizar en el Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social".

Por su parte, CCOO y UGT de Euskadi han llamado a la ciudadanía a "vaciar" empresas, ikastolas y centros de enseñanza para llevar a las calles del País Vasco "el clamor" por el derecho a la vivienda bajo el lema "Salarios. Vivienda. Precios".

Las manifestaciones de protesta de ambas convocatorias también se realizarán de forma diferenciada: ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru, el Sindicato Socialista de Vivienda y la Red de Sindicatos de Vivienda marcharán por un lado, mientras CCOO y UGT lo harán por otro.

Pese a la doble convocatoria, todos los sindicatos vascos han coincidido en admitir la acusación de la patronal vasca de que esta es "una huelga política", según CCOO y UGT, porque "no persigue la persecución o el beneficio de un fin individual, sino un fin colectivo y eso la hace política, como todas las huelgas que se convocan en este país".

También porque se va a desarrollar dos días antes del inicio de una campaña electoral de unas elecciones en la que se juega "avanzar en derechos o retroceder".

Por su parte, ELA y LAB defienden que la protesta tiene carácter político porque "va a denunciar las políticas que han convertido la vivienda en un problema".

Confebask se ha mostrado muy crítica con la convocatoria y ha asegurado que la huelga general es "oportunista" y "más política que laboral", por lo que los empresarios vascos no se sienten "interpelados".

A su juicio, la huelga convocada por los sindicatos, tanto en Euskadi como en el ámbito estatal por la vivienda y los salarios, "es política". "Parece que lo que se ha hecho es justificar una huelga que realmente es más una huelga política que una huelga realmente laboral", ha señalado.

SERVICIOS MÍNIMOS

Con motivo de la huelga, el Gobierno vasco ha establecido en Osakidetza un 100% de servicios mínimos en Urgencias, PAC y Emergencias, el personal de un festivo en hospitales y consultas externas, y el de un sábado en la Atención Primaria.

En concreto, los centros hospitalarios funcionarán con el personal habitual de un festivo, "pudiéndose dar altas médicas". Afectará a los servicios de urgencia, cocina, reparto de comida, la limpieza estrictamente necesaria para el funcionamiento de estos servicios y "la atención debida" a personas enfermas hospitalizadas.

Se garantizará el 100% de los procesos de diálisis y tratamientos oncológicos predeterminados, así como todos los procesos indemorables, "entendiendo por tales la actividad del hospital de día oncohematológico, la hemodinámica, las unidades de ictus, los cuidados intensivos, la neonatología, los partos, la actividad que se realiza en el Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos (CVTTH)".

También se mantendrán otros tratamientos tiempo-dependientes o pruebas complementarias "cuya interrupción suponga riesgo para la vida o la salud del paciente o una pérdida de oportunidad o eficacia terapéutica según el criterio y bajo responsabilidad facultativa".

En la atención primaria, se atenderá los servicios correspondientes a un sábado atendidos por el número de personas que prestan esos servicios ese día de la semana.

Asimismo, se establecen servicios mínimos del 100% de los servicios de emergencia y PAC, y del 50% en los servicios call center de las OSIs de la Comunidad Autónoma.

Todos servicios mínimos serán de obligado cumplimiento teniendo en cuenta que cada jornada de paro se iniciará a las 22.00 horas del día anterior y finalizará a las 22.00 horas del día establecido.

Los servicios señalados podrán ser modificados, tras los trámites administrativos, "atendiendo a la duración de la huelga o cuando lo exijan razones higiénicas, biosanitarias u otras razones extraordinarias sobrevenidas".

Los servicios mínimos se prestarán preferentemente por el personal que no ejercite el derecho a la huelga y corresponderá a la Dirección la designación nominal y la asignación de funciones, con carácter rotatorio, del personal realizará los servicios mínimos, "respetando, en todo caso, las limitaciones".

Además, no podrán ser "perturbados" por alteraciones o paros del personal designado para su prestación y, si esta circunstancia se produjera, "serán considerados ilegales". Quienes los ocasiones, incurrirán en responsabilidad.

La orden recuerda que lo dispuesto "no significará limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconoce al personal en esta situación, ni respecto a la tramitación y efectos de las peticiones que la motivan".