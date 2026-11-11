11N-Euskadi afronta la huelga general por una vivienda digna apoyada por todos los sindicatos pero con dos convocatorias

Pancarta ante la huelga general del 11 de noviembre - EUROPA PRESS

BILBAO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskadi afronta este miércoles, 11 de noviembre, una jornada de huelga general, apoyada por todos los sindicatos para reclamar "una vivienda digna" y exigir "subidas salariales", pero con dos convocatorias diferenciadas. Los sindicatos nacionalistas han decidido convocar a los trabajadores al margen de CCOO y UGT Euskadi, cuya protesta se enmarca en la realizada por sus organizaciones en el conjunto estatal.

Todos los convocantes coinciden en reconocer que la huelga "es política", tal y como reprocha la patronal vasca, que la ha tachado de "oportunista" y ha advertido de que los empresarios "no se sienten interpelados".

ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru registraron, junto a los sindicatos de vivienda, la convocatoria por su cuenta, después de que CCOO y UGT llamaran, en el conjunto del Estado, a una jornada de lucha con un día ya establecido, el 11 de noviembre.

Pese a las dudas de ELA sobre la coincidencia en la fecha, los sindicatos nacionalistas optaron por convocar la protesta de 24 horas en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra al tiempo de las organizaciones de ámbito estatal.

ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru defienden que esta huelga general "debe ser una convocatoria, desde Euskal Herria para Euskal Herria, para garantizar el derecho a la vivienda y decir no a la especulación".

Además, junto a la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria y el Sindicato Socialista de Vivienda han apuntado que una de las principales reivindicaciones de la huelga general será, no solo exigir subidas salariales, sino "interpelar a las instituciones de aquí", porque "es el momento de profundizar en el Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social".

Por su parte, CCOO y UGT de Euskadi han llamado a la ciudadanía a "vaciar" empresas, ikastolas y centros de enseñanza para llevar a las calles del País Vasco "el clamor" por el derecho a la vivienda bajo el lema "Salarios. Vivienda. Precios".

Las manifestaciones de protesta de ambas convocatorias también se realizarán de forma diferenciada: ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru, el Sindicato Socialista de Vivienda y la Red de Sindicatos de Vivienda marcharán por un lado, mientras CCOO y UGT lo harán por otro.

Pese a la doble convocatoria, todos los sindicatos vascos han coincidido en admitir la acusación de la patronal vasca de que esta es "una huelga política", según CCOO y UGT, porque "no persigue la persecución o el beneficio de un fin individual, sino un fin colectivo y eso la hace política, como todas las huelgas que se convocan en este país".

También porque se va a desarrollar dos días antes del inicio de una campaña electoral de unas elecciones en la que se juega "avanzar en derechos o retroceder".

Por su parte, ELA y LAB defienden que la protesta tiene carácter político porque "va a denunciar las políticas que han convertido la vivienda en un problema".

Confebask se ha mostrado muy crítica con la convocatoria y ha asegurado que la huelga general es "oportunista" y "más política que laboral", por lo que los empresarios vascos no se sienten "interpelados".

A su juicio, la huelga convocada por los sindicatos, tanto en Euskadi como en el ámbito estatal por la vivienda y los salarios, "es política". "Parece que lo que se ha hecho es justificar una huelga que realmente es más una huelga política que una huelga realmente laboral", ha señalado.