Los 12 menores evacuados del aeropuerto de Loiu sufrieron una intoxicación alimentaria y ya han recibido el alta

BILBAO 17 May. (EUROPA PRESS) -

Los 12 menores que este pasado sábado tuvieron que ser trasladados por las ambulancias de Emergencias Osakidetza con síntomas de gastroenteritis a los hospitales universitarios de Cruces y Basurto desde el aeropuerto de Bilbao, donde se encontraban a la espera de embarcar en un vuelo con destino a Lanzarote, sufrieron finalmente una intoxicación alimentaria y ya han sido dados de alta.

Durante la espera previa al embarque varios de los menores, de entre 11 y 12 años, que forman parte de un grupo que regresaba de un viaje de estudios tras una estancia en Asturias, comenzaron a presentar vómitos y sensación de mareo, lo que motivó la activación de los servicios de las ambulancias de Emergencias de Osakidetza.

Según ha informado el Departamento de Salud, varias ambulancias se desplazaron hasta el propio aeropuerto, donde los equipos sanitarios realizaron una primera valoración 'in situ' y organizaron el operativo asistencial.

Posteriormente, y de forma preventiva, se procedió al traslado de 12 menores en ambulancias a centros hospitalarios de Osakidetza, los hospitales de Cruces y Basurto, para una evaluación más completa.

De los menores trasladados, la mitad fueron atendidos en el Hospital Universitario Cruces y la otra mitad en el Hospital Universitario Basurto.

Los seis menores trasladados al Hospital Universitario Basurto recibieron el alta y han abandonaron el centro sanitario sobre las ocho de la tarde de este pasado sábado y los otros seis atendidos en el Hospital Universitario Cruces también fueron dados de alta poco después.

Los servicios de urgencias pediátricas que realizaron las valoraciones correspondientes determinaron que no se trataba de un cuadro vírico, sino que una intoxicación alimentaria tras una estancia en Asturias.