La 22 edición de Zinegoak reconoce con su premio honorífico a Zero Chou, referente del cine 'queer' de Taiwán

BILBAO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival de cine y artes escénicas LGTBIQ+ de Bilbao, Zinegoak, reconocerá, con su premio honorífico, al referente del cine 'queer' de Taiwán Zero Chou, durante la gala oficial de inaguración del certamen, que se celebrará en el Teatro Arriaga. El certamen se prolongará hasta el 30 de junio.

Según la organización, el acto contará con "varios ingredientes", como la actuación de Esanezin, la participación de Aner Peritz y el preestreno de la película de Sara Fantova Jone, "Jone batzuetan", en Bilbao.

Hasta el 30 de junio, Zinegoak ha organizado proyecciones, charlas, obras de teatro, conciertos, jornadas profesionales, en Bilbao, que recibirá la visita de varias cineastas e integrantes de jurados internacionales.

Será en el transcurso del acto inaugural, este lunes, cuando se entregue el Premio Honorífico de Zinegoak 2025 a la directora taiwanesa Zero Chou. Chou no ha podido acudir a Bilbao a recibir el reconocimiento por motivos de salud, de forma que lo recibirá en su nombre Hoho Liu, directora de fotografía de varias de sus películas, "y referente también del cine queer taiwanés". El premio está patrocinado por DAMA, la entidad de gestión de derechos de los creadores y las creadoras audiovisuales.

A lo largo de la semana, el certamen recogerá una retrospectiva sobre la filmografía de Zero Chou, realizada en colaboración con el Ministerio de Cultura de Taiwán.

Según ha destacado la directora de Zinegoak, Alaitz Arenzana, para Zinegoak "es un honor" poder otorgar el premio honorífico 2025 a Zero Chou, "una de las cineastas más influyentes y comprometidas del cine contemporáneo taiwanés", con el que reconocerá "su valentía, su talento y su incansable dedicación a crear un cine que desafía fronteras, rompe estereotipos y promueve un mundo más justo e inclusivo".

"Su obra es un ejemplo de cómo el arte puede ser una poderosa herramienta de transformación social y un espejo de nuestras aspiraciones más profundas", según Arenzana.

Zero Chou, originaria de Keelung, Taiwán, es graduada en filosofía por la Universidad Nacional de Chengchi y ha desarrollado "una carrera multifacética" que abarca desde el periodismo hasta la dirección audiovisual. Desde mediados de los años noventa ha explorado, en sus cortometrajes, temas que "posteriormente se convertirían en el núcleo de sus obras más emblemáticas: la identidad, el amor, la justicia social y los derechos queer".

Zinegoak ha precisado que su cine se distingue por "su capacidad de romper moldes y géneros, combinando historias realistas e íntimas con dramas históricos, thrillers y melodramas, siempre con una estética vibrante y cuidada".

"La obra de Chou no solo es visualmente impactante, sino que también está profundamente comprometida con la representación de las experiencias queer, especialmente en un contexto donde estos temas aún enfrentan resistencia y conservadurismo", ha señalado.

La trilogía de la directora taiwanesa 'Tongzhi' -compuesta por Splendid Float (2004), que ganó el premio a la mejor película taiwanesa en los Golden Horse, Spider Lilies (2007), galardonada con el Teddy Award en Berlín, y Drifting Flowers (2008), Premio Lesbianismo y Género en Zinegoak 2009- ha sido "fundamental para visibilizar las historias LGBTQ+ en Asia".

Las películas abordan desde las relaciones amorosas y las identidades hasta las luchas sociales, "creando un espacio de representación y empatía que trasciende fronteras" y, todas ellas "serán parte de la retrospectiva dedicada a la directora que se podrá ver en Bilbao".

Chou también ha trabajado en televisión, en series como Gloomy Salad Days y Because of You, y en proyectos internacionales como Project Rainbow in Six Asian Cities, "donde continúa acercando las experiencias queer a un público global". Su visión artística "combina la exploración de los sueños y la realidad, creando espacios mágicos y a veces ilusorios que reflejan tanto la belleza como la fatalidad de las vidas que retrata".

Arenzana ha destacado que "más allá de su obra", Zero Chou "ha sido y es una voz valiente en la lucha por la igualdad y los derechos LGBTIQ+ dentro de la industria del cine y la televisión, un sector tradicionalmente conservador".

"Ella misma ha declarado que su objetivo es que, en el futuro, la etiqueta LGTBIQ+ deje de ser necesaria, porque la igualdad y la justicia social deben ser universales", ha añadido.

El trabajo de Zero Chou "no solo ha enriquecido el cine taiwanés, sino que también ha inspirado a generaciones de cineastas y activistas en todo el mundo", según Arenzana. "La fuerza de su narrativa, su compromiso social y su innovación formal hacen de Zero Chou una figura clave para entender el cine contemporáneo y la lucha por los derechos humanos", ha concluido.