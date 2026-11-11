El 25% de plantilla de Tuvisa secunda la huelga en el turno de mañana

Autobuses de Tuvisa - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga en el turno de mañana de Tuvisa, la empresa que gestiona los autobuses urbanos de Vitoria-Gasteiz, ha sido del 25%.

En total, 26 de las 104 personas llamadas a trabajar en el turno de mañana, han secundado el paro 26, según han informado fuentes municipales.

El servicio que está ofertando Tuvisa en base al personal disponible en el turno de mañana varía en función de las líneas: BEI-A -66,67%-, BEI-B -83,33%-, L1 -100,00%-, L3 -50,00%-, L4 -66,67%-, L5 -66,67%-, X6 -77,78%-, L7 -50,00%-, L8 -66,67%- , L9 -50,00%-, L10 -37,50%-, L11 -100,00%-.

Desde el Ayuntamiento se ha informado de que correspondía trabajar en puesto de conducción a un total de 69 personas, de los que 25 han secundado la huelga. En otras categorías (talleres, aparcamientos, administración) "no se ha secundado el paro", según el Consistorio.