El 26,5% de los médicos de Osakidetza del turno de mañana se suma a la huelga contra el Estatuto Marco

VITORIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga médica convocada contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad para este colectivo ha sido de un 26,48 en el turno de mañana de Osakidetza.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha informado, a través de un comunicado, de que el respaldo a esta movilización por territorios históricos ha estado encabezado por Bizkaia, con un 30,02% de seguimiento.

Por detrás se ha situado el seguimiento de la huelga entre los médicos del turno de mañana de Gipuzkoa (26,895) y Álava (16,52%).